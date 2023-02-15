20 حكماً لإدارة دوري الهوكي

دبي (وام)



أعلن اتحاد الهوكي عن الانتهاء من تدريب وتجهيز 20 حكماً، للاستعانة بهم في إدارة مباريات البطولات المختلفة التي يقيمها الاتحاد، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات والجنسيات.

وشهدت الفترة الماضية إقامة أول دورة للعبة بمشاركة 8 فرق، ضمن الاستعدادات لتدشين أول مسابقة دوري، والذي ينطلق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي رئيس اللجنة الفنية، أنه تقرر إقامة الدوري المحلي بمشاركة 14 فريقاً، وزعت على مجموعتين، تضم الأولى 8 فرق والثانية 6 فرق، طبقاً للمستويات الخاصة باللاعبين، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن الاتحاد سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية تعاون مع إحدى المدارس الخاصة بالشارقة لتخصيص ملعبها، ليكون مقراً لإقامة مباريات الدوري، حيث يتم تجهيزه كاملاً على نفقة الاتحاد.

وأوضح أن الاتحاد على وشك توقيع اتفاقية أخرى مع شرطة دبي لنشر اللعبة، وتكوين العديد من الفرق بالتعاون مع مدارس «حماية» التابعة لشرطة دبي.

وعن تشكيل المنتخب الوطني، أكد السويدي أنه تم التقدم بطلب للمشاركة في البطولة الآسيوية، المقررة في بانكوك بتايلاند، خلال نوفمبر المقبل، لتكون المشاركة، من أجل تعديل التصنيف الآسيوي للمنتخب.

وأوضح أنه ستتم الاستعانة باللاعبين السابقين من أصحاب الخبرات لضمهم إلى المنتخب الوطني، بجانب اللاعبين الجدد، حال الموافقة على المشاركة بالبطولة الآسيوية.