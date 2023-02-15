الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

20 حكماً لإدارة دوري الهوكي

20 حكماً لإدارة دوري الهوكي
15 فبراير 2023 18:00

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منتخب الجو جيتسو يدخل مرحلة التركيز لـ «آسيوية تايلاند»
«أبيض الشاطئية» يختتم المرحلة الأولى من الإعداد لـ «الآسيوية»


أعلن اتحاد الهوكي عن الانتهاء من تدريب وتجهيز 20 حكماً، للاستعانة بهم في إدارة مباريات البطولات المختلفة التي يقيمها الاتحاد، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات والجنسيات.
وشهدت الفترة الماضية إقامة أول دورة للعبة بمشاركة 8 فرق، ضمن الاستعدادات لتدشين أول مسابقة دوري، والذي ينطلق خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي رئيس اللجنة الفنية، أنه تقرر إقامة الدوري المحلي بمشاركة 14 فريقاً، وزعت على مجموعتين، تضم الأولى 8 فرق والثانية 6 فرق، طبقاً للمستويات الخاصة باللاعبين، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الاتحاد سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية تعاون مع إحدى المدارس الخاصة بالشارقة لتخصيص ملعبها، ليكون مقراً لإقامة مباريات الدوري، حيث يتم تجهيزه كاملاً على نفقة الاتحاد.
وأوضح أن الاتحاد على وشك توقيع اتفاقية أخرى مع شرطة دبي لنشر اللعبة، وتكوين العديد من الفرق بالتعاون مع مدارس «حماية» التابعة لشرطة دبي.
وعن تشكيل المنتخب الوطني، أكد السويدي أنه تم التقدم بطلب للمشاركة في البطولة الآسيوية، المقررة في بانكوك بتايلاند، خلال نوفمبر المقبل، لتكون المشاركة، من أجل تعديل التصنيف الآسيوي للمنتخب.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة باللاعبين السابقين من أصحاب الخبرات لضمهم إلى المنتخب الوطني، بجانب اللاعبين الجدد، حال الموافقة على المشاركة بالبطولة الآسيوية.

الهوكي
اتحاد الهوكي
بانكوك
تايلاند
آخر الأخبار
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
رئيس بيلاروسيا يحدد شروط القتال إلى جانب روسيا
اليوم 15:55
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©