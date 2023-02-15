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الرياضي

«السمانة» تحرم الأهلي من السولية

«السمانة» تحرم الأهلي من السولية
15 فبراير 2023 16:33

 
القاهرة (د ب أ)


أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، غياب لاعب وسط الفريق الأول عمرو السولية، عن مواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن عمرو السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي، للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة. وأضاف أن السولية خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، على أن يستمر في أداء البرنامج التأهيلي الخاص به في القاهرة. 

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وأوضح أن مصطفي شوبير حارس المرمي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
وشارك مصطفى شوبير في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الهلال السوداني
عمرو السولية
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