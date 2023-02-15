مرسيدس «خفيف الوزن»!



باريس (أ ف ب)

قدّم مرسيدس سيارته لموسم 2023 من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، مع طموح استعادة لقب السائقين الذي تنازل عنه في الموسمين الماضيين لمصلحة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

وبعد موسم مخيب في 2022 تأثر بالمشاكل الانسيابية التي جعلت السائقين البريطانيين لويس هاميلتون وجورج راسل يكتفيان بالمركزين السادس والرابع توالياً في بطولة السائقين، يمني الفريق الألماني النفس بأن يكون موسم 2023 مختلفاً مع سيارة جديدة مختلفة حتى بلونها.

وتخلى مرسيدس بسيارته الجديدة «دبليو 14» عن اللون الفضي الذي كان يغطي سيارة 2022، واستبدله بالأسود الذي اعتمده الصانع الألماني في موسمي 2020 و2021 جزءاً في حينها من رسالته المناهضة للعنصرية.

ويأتي استخدام اللون الأسود الذي يكسر حدته اللون الأخضر العائد للراعي الرئيسي «بتروناس»، كجزء من خفض وزن السيارة وفق ما أفاد المدير النمساوي للفريق توتو وولف الذي قال خلال عرض تقديمي على الإنترنت: كان وزننا (وزن السيارة) زائداً العام الماضي، لذلك حاولنا هذا العام أن نرى إذا باستطاعتنا تخفيف بعض الغرامات».

وتابع: «دائماً ما تتمحور تطلعاتنا حول القدرة على المنافسة على لقب البطولة، لكن منافسينا كانوا أقوياء جداً العام الماضي، وعلينا اللحاق بالركب، يتطلب التسابق في الأمام صلابة، عملاً جماعياً وعزيمة».

وأكمل: «سعينا وراء كل جزء من الثانية، ضغطنا بكل ما لدينا للعودة إلى الأمام هذا العام»، وبالتالي محاولة استعادة لقب الصانعين الذي احتكره الفريق طيلة ثمانية مواسم متتالية، قبل أن يكتفي في 2022 بالمركز الثالث خلف ريد بول وفيراري، متأثراً بالتغييرات الفنية التي أدخلت على السيارات.

وأبقى الفريق الألماني على المفهوم التصميمي للجانب النحيف من العام الماضي، لكنه أدخل تعديلات بارزة مثل توسيع غطاء المحرك.

كما عمل الفريق على خفض وزن الهيكل ومراجعة هندسة نظام التعليق الأمامي، وتعديل أنظمة التبريد وتحسين المفهوم الانسيابي العام للسيارة بناءً على تجربته الصعبة موسم 2022.

وبعدما اكتفى بفوز يتيم في 2022 عبر راسل في جائزة البرازيل، يمني فريق مرسيدس النفس بأن يدخل بقوة هذا الموسم في الصراع على اللقب، ومحاولة منح هاميلتون بالتحديد لقبه الثامن الذي سيجعله السائق الأكثر تتويجاً في تاريخ الفئة الأولى.

وينطلق الموسم الجديد في الخامس من مارس من حلبة البحرين الدولية، ضمن روزنامة تتكون من 23 سباقاً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على أن يكون الختام في جائزة أبوظبي الكبرى في 26 نوفمبر.

وتستضيف البحرين التجارب الشتوية التي تستمر لمدة 3 أيام اعتباراً من 23 فبراير المقبل.