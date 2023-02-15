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الرياضي

«الصيد بالصقور» في منهاج جامعة نيويورك

«الصيد بالصقور» في منهاج جامعة نيويورك
15 فبراير 2023 18:00


مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلن نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع جامعة نيويورك في أبوظبي عن إطلاق برنامج «الصقارة الشاملة» الذي يعلم طلبة الجامعة فنون وقواعد الصيد بالصقور، ويدخل البرنامج التراثي ضمن منهاج الجامعة بناء على الاتفاق بين الطرفين، علي أن تمتد المحاضرات للطلبة لمدة سبعة أسابيع في مقر نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح من خلال مدربين متخصصين وكذلك أساتذة جامعة نيويورك.
وتشمل المحاضرات شقين، الأول نظري يتضمن كافة المعلومات وكل ما يتعلق بالصقور بشكل عام وبرياضة الصيد بالصقور بشكل خاص، إضافة إلى الجانب العملي ويتضمن جلسات تدريبية خاصة للطلبة على الصيد بالصقور بمختلف أنواعها، وتم تحديد مواعيد المحاضرات العملية والنظرية بالتنسيق بين الجانبين.
الجدير بالذكر أن برنامج «الصقارة الشاملة» ليس البرنامج التثقيفي والتعليمي الوحيد الخاص بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، حيث يتزامن البرنامج مع برنامج «صقار أبوظبي» الذي يعنى بكافة الأعمار وهدفه تعليم النشء أصول رياضة الصيد بالصقور خاصة طلبة وطالبات المدارس.
من جانبه أكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن تنظيم برنامج «الصقارة الشاملة» بالتعاون مع جامعة نيويورك يدخل ضمن استراتيجية للنادي التي ترتكز على عدة محاور أهمها توسيع قاعدة الممارسين للصيد بالصقور رياضة الآباء والأبناء وكذلك تعريف العالم بتراث الإمارات الوطني الأصيل.
وأكد أن البداية كانت مع برنامج «صقار أبوظبي» الذي يهتم بالنشء الصغار ويعرف البراعم بهذه الرياضة التراثية الأصيلة، ثم جاء الدور على الدخول في صلب أعمار. الشباب من خلال الجامعات وهو ما حدث مع جامعة نيويورك.
ووجه المحمود الشكر إلى القائمين على الجامعة على التعاون المثمر والبناء في هذا الشأن، لا سيما، وأن الحافظ على التراث العالمي بشكل عام أحد أهم الأهداف التعليمية السامية التي تهدف لها الجامعات الكبرى مثل جامعة نيويورك.
وعد بمواصلة السعي نحو إيجاد أفكار جديدة تخدم استراتيجية النادي الهادفة نشر تراث الوطن وغرسة في نفوس الشباب منذ الصغر.

أبوظبي
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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