عودة «كايو» تنعش طموحات «الملك» قبل لقاء «النسور»



علي معالي (دبي)



ترتفع طموحات «الملك الشرقاوي» بعودة كايو لوكاس إلى هجوم الفريق في المباراة المقبلة أمام خورفكان، بعد انتهاء فترة الإيقاف التي غاب بسببها المهاجم البرازيلي عن صفوف الملك، وتتفاءل الجماهير لهداف الملك هذا الموسم برصيد 8 أهداف، خاصة وأنه سجل واحداً من أجمل أهدافه في شباك خورفكان في الدور الأول بالجولة الرابعة في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثية وكان هدف كايو هو الأول من تصويبة من مسافة بعيدة.

وتساهم عودة كايو لوكاس في قوة إضافية للشارقة في ظل وجود القادم الجديد دجانيني تفاريس لاعب الرأس الأخضر والمعار من نادي طرابزون سبور التركي حتى نهاية الموسم ومعهما الاسباني باكو ألكاسير والبوسني بيانيتش، إضافة إلى لوان بيريرا وعثمان كمارا، ومن الواضح أن الاختيارات الكثيرة المتاحة التي أصبحت أمام الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق سوف تجعله أكثر سعادة في التدريبات، من أجل الاستقرار على عناصر تساهم في عودة الملك للقمة من جديد بعد أن تصدرها شباب الأهلي بفارق نقطتين (36- 34) وبفارق مباراة عن الملك (17- 16).

ويشعر كوزمين بالارتياح في الوقت الراهن لوجود قائمة مكتملة من اللاعبين سواء بعودة كايو أو ماجد حسن وميلوني، وهو ما يجعل السباق على أشده بين اللاعبين في التدريبات لدخول قائمة مباراة خورفكان المقرر لها الخامسة والنصف من مساء الجمعة على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ويعيش باكو ألكاسير نشوة كروية جميلة في هذه الفترة ليس بالتهديف، ولكن بالتمرير وصناعة الأهداف، حيث كانت تمريرته الرائعة في المباراة الأخيرة، والتي سجل منها دجانيني أول أهدافه بملاعبنا هي التمريرة الذهبية الثالثة مع الشارقة في آخر 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، ليرتفع عدد تمريرات ألكاسير الذهبية خلال 16 مباراة إلى 5 تمريرات، وقد سجل اللاعب حتى الآن 7 أهداف محتلاً الوصافة بعد كايو لوكاس.