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الإمارات يواجه كلينوفا في «ذهبية دبي للبولو»

الإمارات يواجه كلينوفا في «ذهبية دبي للبولو»
15 فبراير 2023 17:30


دبي (الاتحاد)

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تدخل كأس دبي الذهبية للبولو يومها الثاني، حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين استكمالاً للأسبوع الأول من المسابقة التي تحظى بمشاركة 8 فرق وبمعدل هانديكاب 20 جول، وهو ثاني أعلى تصنيف للبطولات في العالم.
وتجمع المباراة الأولى بين ذئاب دبي كافو (20 جول) وغنتوت (18 جول) ويمثل فريق ذئاب دبي كافو حيتور الحبتور وكارلوس اوللا ونيدورو وكروتو، بينما يضم فريق غنتوت ناصر الشامسي وامادوري ولورينت بابلو وماركوس ارايا، وبرغم تفاوت عملية التصنيف إلا أن غنتوت يمتلك من الخبرة وقوة الخيول ما يعوض هذا الفارق، ويدخل غنتوت المباراة ولديه نصف نقطة في رصيده قد تعينه وترجح كفته عند التعادل.
ويلتقي في المباراة الثانية الإمارات (20 جول) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولوكاس مونتيفردي وتومي بيرسفورد ومارتن بوديستا، وفريق كلينوفا ضيف البطولة بقيادة كريم راجا ومعه فاكوندو لورينت وبنيامين بانلو وتوماس اريارتي.

كأس دبي الذهبية للبولو
دبي
منتجع الحبتور للبولو والفروسية
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