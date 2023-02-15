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حتا يستضيف أسبوع شركات كرة القدم

حتا يستضيف أسبوع شركات كرة القدم
15 فبراير 2023 17:00

 
دبي (الاتحاد)

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يستضيف نادي حتا فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم»، الذي تنظمه شركات كرة القدم بأندية دبي تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، بهدف تطوير قدراتها من خلال عرض مبادراتها في المجالات التنظيمية والفنية والمجتمعية.
ونظم نادي حتا فعاليات متنوعة حيث أقيم في اليوم الأول مهرجان البراعم الذي شارك فيه طلبة مدارس حتا للبنين من أعمار 8 و9 سنوات لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني تنظم مهرجان البراعم لمدارس حتا للبنات من ذات الفئة العمرية، ونظم النادي ورشة عمل في مقر مجلس دبي الرياضي حاضر فيها جون ويليامز المدير الرياضي لنادي اميان الفرنسي وراشد عامر المدير الرياضي لشركة حتا لكرة القدم.
وينظم النادي اليوم في مقره محاضرة عن أهمية الاحتراف لمواهب أكاديميات كرة القدم، وتختتم يوم الجمعة فعاليات أسبوع شركات كرة القدم لنادي حتا بتنظيم يوم رياضي مفتوح بمشاركة الموظفين والعالمين في نادي حتا.
وتتواصل فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» في أندية دبي، حيث تستضيف شركة شباب الأهلي لكرة القدم الفعاليات خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير، فيما تستضيف شركة الوصل لكرة القدم الفعاليات خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس.
وكانت شركة النصر لكرة القدم قد استضافت الفعاليات الأسبوع الماضي، حيث نظمت فعاليات رياضية بالتعاون مع مدارس حماية بمشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتم تنظيم مسابقات وفعاليات ثقافية ورياضية ترفيهية للاعبين والإداريين من كافة أندية دبي، كما تم تنظيم عدة محاضرات تناولت الأولى موضوع «خصائص عقود الاحتراف الرياضي»، والثانية عن أهم تعديلات عقود الإعارة، والثالثة عن رعاة شركة كرة القدم ومخرجات الشراكة، والرابعة عن توقيع شراكات مع مؤسسات مجتمعية ضمن موضوع المسؤولية المجتمعية للشركة، وتم في اليوم الأخير تنظيم تدريب تفاعلي للمؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات، وعقد جلسة عصف ذهني لعرض واعتماد أفضل الأفكار لتحقيق الاستفادة العملية من الإعلام الرياضي. 

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