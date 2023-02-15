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الرياضي

«أبيض السلة» يستعد لـ «الآسيوية» بـ «مواجهة سعودية»

«أبيض السلة» يستعد لـ «الآسيوية» بـ «مواجهة سعودية»
15 فبراير 2023 15:00

علي معالي (دبي)

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يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الودية الأخيرة مساء الخميس أمام السعودية في البطولة الودية الثلاثية التي تجمع منتخبنا مع قطر والسعودية، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يستعد «أبيض السلة» لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الـ 12 لاعباً التي ستخوض المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.
وكان منتخبنا قد خاض مباراته الودية الأولى وخسرها أمام قطر بفارق 6 نقاط (60- 66)، ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الدكتور منير بن الحبيب في مباراة اليوم إلى الاستقرار على العناصر التي سيبدأ بها التصفيات الآسيوية.
تضم قائمة «أبيض السلة» 14 لاعباً سيتم الاستقرار على 12 فقط عقب مباراة الأخضر السعودي، وهم: قيس عمر، محمد عبداللطيف، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف، راشد أيمن، حسن عبدالله، مامادو نداي، فيصل محمد، راشد سالم، جاسم محمد، راشد ناصر، عمر خالد، محمود وسيم، محمد الهاشمي.
وصرح راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية بقوله: «محمد عبداللطيف ومحمد الهاشمي لم يشاركان في مباراة قطر، ويتم تجهيزهما بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً، ومعنويات اللاعبين مرتفعة قبل خوض معترك التصفيات الآسيوية، ودعوة الاتحاد القطري لهذه البطولة الثلاثية جاءت في توقيت مناسب تماماً حتى يقف الجهاز الفني على العناصر التي تخوض التصفيات ضد منتخبات العراق والكويت وفلسطين اعتباراً من يوم 20 من الشهر الجاري».

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