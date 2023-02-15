منتخبنا يقبل التحدي في «عربية الرجبي»



رضا سليم (دبي)



يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للرجال والسيدات اللمسات الأخيرة قبل انطلاق منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال والثالثة للسيدات التي يستضيفها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يومي السبت والأحد المقبلين.

وينهي منتخبنا للرجال والسيدات معسكره في دبي الخميس وينتقل إلى العين تمهيداً لانطلاق المنافسات، حيث يلعب منتخبنا للرجال في المجموعة الأولى مع سوريا، والسودان، وتونس، وفلسطين، فيما يلعب منتخب السيدات مع الأردن ومصر وتونس وسوريا في مجموعة واحدة نظام الدوري من دور واحد.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، أن التجهيزات الأخيرة لمنتخبنا بدأت منذ شهرين وكان الاعتماد على شقين الأول، الدوري المحلي والمباريات المستمرة والتجمعات الداخلية في دبي ولعب المنتخب 3 مباريات سواء على مستوى الرجال أو السيدات وكانت المباريات أمام أندية التي تضم لاعبين أجانب.

وأضاف: البطولة ستقام على أرض الإمارات بمدينة العين التي نجحت في استضافت الجولة الأخيرة من سلسلة بطولات آسيا قررنا أن نقيم البطولة في نفس المكان، نظراً للتسهيلات والأمور اللوجستية، والملعب الذي يعد من أفضل ملاعب الرجبي بعد دبي سيفن، وقد اخترنا مدينة العين ونأمل أن تكون فأل حسن التي شهد حصول منتخبنا على المركز الثاني في الجولة الأخيرة بالتفوق على كوريا الجنوبية والصين واليابان وسيرلانكا وهي أفضل نتيجة لمنتخبنا في السلسلة، ونأمل خير في هذه البطولة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرص على تجهيز المنتخب للرجال والسيدات بالشكل الذي يدفعه للمنافسة على لقب البطولتين وهدفنا المركز الأول رغم قوة المنتخبات المنافسة منها تونس ومصر وسوريا وليبيا والأردن، ولكن الطموحات كبيرة في إحراز لقب الرجال والسيدات.

وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب أن الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني حرص على تجهيز المنتخبين بشكل جيد، من خلال تكثيف التدريبات البدنية والفنية وخطط اللعب خلال المعسكر المصغر في دبي، وأيضاً كان المدرب يتابع جميع اللاعبين خلال مباريات الدوري المحلي، مشيراً إلى أن البطولة على أرض الإمارات ونأمل أن ننجح في المهمة ونحقق اللقب العربي للرجال والسيدات.

كانت منتخبنا قد حقق نتائج متميزة في تاريخ البطولات العربية السابقة، وكانت أفضل نتائجه المركز الثاني والميدالية الفضية في النسخة الرابعة بمصر 2018، كما حقق البرونزية في 4 نسخ، الأولى في مصر 2016، والثانية في المغرب في نفس العام والنسخة الخامسة 2019 بالأردن والنسخة السادسة بالإسكندرية 2021، فيما حقق منتخب السيدات الميدالية البرونزية في النسختين الأولى في مصر والثانية في تونس.