الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخبنا يقبل التحدي في «عربية الرجبي»

منتخبنا يقبل التحدي في «عربية الرجبي»
15 فبراير 2023 14:18

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة


يضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للرجال والسيدات اللمسات الأخيرة قبل انطلاق منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال والثالثة للسيدات التي يستضيفها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يومي السبت والأحد المقبلين.
وينهي منتخبنا للرجال والسيدات معسكره في دبي  الخميس وينتقل إلى العين تمهيداً لانطلاق المنافسات، حيث يلعب منتخبنا للرجال في المجموعة الأولى مع سوريا، والسودان، وتونس، وفلسطين، فيما يلعب منتخب السيدات مع الأردن ومصر وتونس وسوريا في مجموعة واحدة نظام الدوري من دور واحد.
وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، أن التجهيزات الأخيرة لمنتخبنا بدأت منذ شهرين وكان الاعتماد على شقين الأول، الدوري المحلي والمباريات المستمرة والتجمعات الداخلية في دبي ولعب المنتخب 3 مباريات سواء على مستوى الرجال أو السيدات وكانت المباريات أمام أندية التي تضم لاعبين أجانب.
وأضاف: البطولة ستقام على أرض الإمارات بمدينة العين التي نجحت في استضافت الجولة الأخيرة من سلسلة بطولات آسيا قررنا أن نقيم البطولة في نفس المكان، نظراً للتسهيلات والأمور اللوجستية، والملعب الذي يعد من أفضل ملاعب الرجبي بعد دبي سيفن، وقد اخترنا مدينة العين ونأمل أن تكون فأل حسن التي شهد حصول منتخبنا على المركز الثاني في الجولة الأخيرة بالتفوق على كوريا الجنوبية والصين واليابان وسيرلانكا وهي أفضل نتيجة لمنتخبنا في السلسلة، ونأمل خير في هذه البطولة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرص على تجهيز المنتخب للرجال والسيدات بالشكل الذي يدفعه للمنافسة على لقب البطولتين وهدفنا المركز الأول رغم قوة المنتخبات المنافسة منها تونس ومصر وسوريا وليبيا والأردن، ولكن الطموحات كبيرة في إحراز لقب الرجال والسيدات.
وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب أن الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني حرص على تجهيز المنتخبين بشكل جيد، من خلال تكثيف التدريبات البدنية والفنية وخطط اللعب خلال المعسكر المصغر في دبي، وأيضاً كان المدرب يتابع جميع اللاعبين خلال مباريات الدوري المحلي، مشيراً إلى أن البطولة على أرض الإمارات ونأمل أن ننجح في المهمة ونحقق اللقب العربي للرجال والسيدات.
كانت منتخبنا قد حقق نتائج متميزة في تاريخ البطولات العربية السابقة، وكانت أفضل نتائجه المركز الثاني والميدالية الفضية في النسخة الرابعة بمصر 2018، كما حقق البرونزية في 4 نسخ، الأولى في مصر 2016، والثانية في المغرب في نفس العام والنسخة الخامسة 2019 بالأردن والنسخة السادسة بالإسكندرية 2021، فيما حقق منتخب السيدات الميدالية البرونزية في النسختين الأولى في مصر والثانية في تونس.

الإمارات
الرجبي
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
آخر الأخبار
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©