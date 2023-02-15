«حتا للقدرة» في «سيح السلم»



محمد حسن (دبي)



تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في الساعة السابعة صباح الخميس، سباق حتا للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ورصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.

ويحمل الفارس سعيد أحمد الشامسي، لقب النسخة الماضية، بعد أن تُوج باللقب على صهوة الجود «بولي» لإسطبلات «اس اس» قاطعاً المسافة في 4:28:00 ساعة، وبمعدل سرعة 26.64 كلم في الساعة، وتبعه بفارق 3 ثوان، الفارس راشد محمد عتيق المهيري، على صهوة «ساندين ويكد» لإسطبلات الجوارح، فيما حل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «لافي»، وهو أيضا لإسطبلات «اس اس» بزمن 4:28:15 ساعة.



بطاقة

الحدث: سباق حتا للإسطبلات الخاصة

* المسافة: 101 كلم

* المراحل: 4

* المشاركة: سباق مخصص للإسطبلات الخاصة

* الانطلاقة: 07:00

* الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة

المراحل

* الأولى: 35 كلم «اللون الأصفر»

* الثانية: 25 كلم «اللون الأحمر»

* الثالثة: 21 كلم «اللون الأزرق»

* الرابعة: 20 كلم «الأبيض»

