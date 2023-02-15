لابا نجم «سبورت فور أوول» بـ «الهاتريك»



دبي (الاتحاد)



اعتاد التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، الذي أحرز 90 هدفاً في مسيرته مع «الزعيم» حتى الآن، منهم «12 ثنائية»، و3 مرات «هاتريك»، و«سوبر هاتريك» في 4 مناسبات، على التألق في خطف الجوائز أيضاً، ليحصد كأس «سبورت فور أوول»، نجماً لـ «الجولة 16»، في الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه المنصة لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم بنسبة 65%، ويليه بفارق كبير الإسباني باكو ألكاسير لاعب الشارقة «متصدر الدوري» بنسبة 11%، وهو نفس ترتيب الجائزة في الجولة السابعة.

وحصل محمد الشامسي حارس الوحدة، على «القفاز الذهبي» لأفضل حارس في «الجولة 16» بنسبة 51.6%، متفوقاً على خالد عيسى «العين»، وعادل الحوسني «الشارقة».

وجاءت صافرة يحي الملا الأفضل في الجولة بـ 56%، بعد الأداء المتميز للملا في إدارة مباراة البطائح وبني ياس المثيرة، وحصل محمد الهرمودي حكم لقاء دبا الفجيرة والوصل، على المركز الثاني بـ 44%.

وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.