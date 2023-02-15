الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لابا نجم «سبورت فور أوول» بـ «الهاتريك»

لابا نجم «سبورت فور أوول» بـ «الهاتريك»
15 فبراير 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
خميس إسماعيل يغيب عن «الراقي» أمام «العنابي»


اعتاد التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، الذي أحرز 90 هدفاً في مسيرته مع «الزعيم» حتى الآن، منهم «12 ثنائية»، و3 مرات «هاتريك»، و«سوبر هاتريك» في 4 مناسبات، على التألق في خطف الجوائز أيضاً، ليحصد كأس «سبورت فور أوول»، نجماً لـ «الجولة 16»، في الاستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه المنصة لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم بنسبة 65%، ويليه بفارق كبير الإسباني باكو ألكاسير لاعب الشارقة «متصدر الدوري» بنسبة 11%، وهو نفس ترتيب الجائزة في الجولة السابعة.
وحصل محمد الشامسي حارس الوحدة، على «القفاز الذهبي» لأفضل حارس في «الجولة 16» بنسبة 51.6%، متفوقاً على خالد عيسى «العين»، وعادل الحوسني «الشارقة».
وجاءت صافرة يحي الملا الأفضل في الجولة بـ 56%، بعد الأداء المتميز للملا في إدارة مباراة البطائح وبني ياس المثيرة، وحصل محمد الهرمودي حكم لقاء دبا الفجيرة والوصل، على المركز الثاني بـ 44%.
وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
الوحدة
باكو ألكاسير
محمد الشامسي
لابا كودجو
آخر الأخبار
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©