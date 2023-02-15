بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل تنطلق غداً

أبوظبي (وام)



برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق «الخميس» في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي فعاليات «النسخة الـ15»، من بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية.

وتشارك في البطولة، التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، على مدار 4 أيام، 331 خيلاً، منها 49 خيلاً من خارج الدولة من البحرين وعُمان وقطر وأستراليا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبولندا.

وأكدت الجمعية اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق البطولة، وأن جميع فرق العمل جاهزة لإخراج البطولة بأفضل صورة، مع توفير أفضل جودة في التنظيم وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما أعلنت عن زيادة قيمة جوائز الأشواط التأهيلية بهذه النسخة، والتي ستكون موحدة من المركز الأول إلى السابع، بقيمة 70 ألف درهم، وكذلك زيادة قيمة جوائز البطولات الثلاث «الذهبية والفضية والبرونزية»، لتكون بواقع 70 ألف درهم لكل منها.

وتستقطب البطولة نخبة من أبطال العالم، ومجموعة من أنقى سلالات الخيول العربية، تمثل أفضل الإسطبلات المحلية والدولية، والخيول المتأهلة من المنافسات الدولية والمحلية، التي استطاعت أن تثبت جدارتها خلال البطولات السابقة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة، في الساعة الثانية ظهراً، بفئة المهرات عمر سنة «أ، ب»، ثم أشواط المهرات عمر 2 و3 سنوات «أ، ب، ج»، وتليها منافسات فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق «أ».

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أن هذه النسخة، تأتي بـ «حلة» جديدة، حيث تقام هذه المرة بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ضمن مهرجان أبوظبي للفروسية.

وأشار إلى أن البطولة عززت مكانتها في مجال عروض جمال الخيل العربية، وأنها ما زالت تواصل اجتذاب أفضل سلالات الخيل العربية، كما تميزت بنظام جوائزها الفريد، والذي يمنح الفائزين في الأشواط التأهيلية، حتى المركز السابع مبالغ متساوية.

وأوضح أن إقامة هذه الفعاليات الرفيعة ضمن المهرجان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بدعم الفروسية بصورة عامة، والخيول العربية الأصيلة على وجه الخصوص، كما أن المهرجان يأتي تأكيداً على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات المختلف.

وأضاف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الجمعية تأمل في خروج هذه النسخة من البطولة في «حلة» زاهية وجميلة تنال رضا الجميع، خاصة أنها النسخة الأولى التي تأتي بعد رفع الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.