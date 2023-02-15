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غنتوت ينظم مهرجان الأمل للبولو

غنتوت ينظم مهرجان الأمل للبولو
15 فبراير 2023 12:30

 
غنتوت (الاتحاد)

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ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه، «مهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو» يوم السبت المقبل، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، ويخصص ريع المهرجان الخيري لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل، دعماً لجهود القيادة الرشيدة مع تلك الشريحة التي تجد اهتمام المجتمع. وأكملت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي الترتيبات كافة، من أجل إخراج الحدث السنوي بأفضل صورة.
وأكد خالد سعيد المرزوقي أن كل اللجان أتمت استعداداتها لإخراج المهرجان بأفضل صورة، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس النادي، واستثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة الراعي الاستراتيجي والطبي مستشفيات برجيل ومجموعة فنادق ومنتجعات جنة الراعي الفندقي وغنتوت لتجهيزات الفروسية.
وأضاف أن برنامج الاحتفال يبدأ في الساعة الثالثة عصراً بدخول الجمهور، ثم تبدأ الفعاليات المصاحبة للمباراة الاحتفالية، ضمن برنامج اليوم الذي يبدأ فقرته الميدانية الثانية بعزف النشيد الوطني، إيذاناً ببدء مراسم المهرجان الذي يتضمن في فقرته الرئيسية مباراة البولو الخيرية، والتي تجمع غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، وبعدها مراسم التتويج والسحوبات على الجوائز والتقاط الصور التذكارية مع أبطال البولو.
وأشار إلى أن النادي يحرص على إنجاح كافة المناسبات الإنسانية المجتمعية والمساهمة فيها، بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس النادي، مؤكداً حرص النادي على تنظيم الاحتفالية الخيرية السنوية المجتمعية، التي تهدف لنشر الوعي الصحي بمختلف أشكاله تجاه تلك الفئات المجتمعية المخلصة، من خلال شراكات مع مختلف القطاعات، بهدف تقديم خدمات جليلة تصب لمصلحة مجتمع الإمارات من المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء.
وأشار إلى حرص النادي على دعم مثل تلك المراكز، كونها منشآت غير ربحية تقدم مختلف الخدمات الإنسانية، لتأهيل ورعاية الأطفال من الجنسين، ترجمة للدور التربوي المجتمعي الذي يحظى باهتمام ودعم ورعاية مباشرة من القيادة الرشيدة، والدعوة موجهة لكافة أندية أصحاب الهمم والعائلات والمهتمين بالأعمال الخيرية للحضور والمشاركة.

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نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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