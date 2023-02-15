هوليداي بطل «موقعة الشرق»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

حسم جرو هوليداي موقعة زعامة المنطقة الشرقية، ضد بوسطن سلتيكس المتصدر، بقيادة فريقه مليووكي باكس إلى الفوز على أرضه 131-125، بعد التمديد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأكد هوليداي أنه يستحق التواجد في مباراة كل النجوم «أول ستار» التقليدية، للمرة الأولى منذ 2013، بتسجيله 40 نقطة، بينها ثلاثية في آخر 25.2 ثانية من الشوط الإضافي، ليهدي باكس انتصاره الحادي عشر توالياً.

ونجح ابن الـ32 عاماً في 8 من محاولاته الـ12 من خارج القوس، إحداها من قبل منتصف الملعب في الثانية الأخيرة من الربع الثالث، ليقلص الفارق إلى 5 نقاط بعدما كان بوسطن، متقدماً قبلها بفارق 14، معادلاً أفضل أداء هجومي في مسيرته من ناحية مجموع النقاط، ومحققاً أكبر عدد سلات ثلاثية خلال مشواره الذي بدأ عام 2009.

ولم يكن هوليداي المؤثر الوحيد في الفوز الذي جعل فريقه على بُعد نصف مباراة من سلتيكس المتصدر، إذ سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وتأثر سلتيكس بافتقاده لجهود نجميه المشاركين في مباراة كل النجوم جيسون تايتوم بسبب المرض وجايلن براون بسبب كسر في وجهه، إضافة إلى ماركوس سمارت «التواء في الكاحل»، وآل هوفورد «تورم في ركبته اليمنى».

وكان ديريك وايت أفضل لاعبي سلتيكس بتسجيله 27 نقطة، وأضاف مالكولم بروجدون 26، في لقاء أنهاه جميع لاعبي التشكيلة الأساسية بعشر نقاط أو أكثر، إضافة إلى الثلاثي البديل مايك موسكالا «18»، وبلايك غريفين وهاوزر «15 لكل منهما».

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينجز 120-109، لوس أنجلوس كليبرز على جاره جولدن ستايت ووريرز 134-124، واشنطن ويزاردز على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-101، وتورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 123-113.