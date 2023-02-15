«الفرسان» يوجه «البوصلة» إلى «الأبطال»

معتصم عبدالله (دبي)

طوى شباب الأهلي المتصدر «مؤقتاً» ترتيبَ «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 36 نقطة، صفحة المسابقات المحلية، بفوزه على ضيفه الظفرة 2-0 في المباراة المقدمة ضمن «الجولة 17»، وحول بوصلة اهتمامه للمشاركة القارية في «دوري أبطال آسيا 2022»، حيث يتأهب «الفرسان» لمقارعة الهلال السعودي في دور الـ16 يوم الاثنين المقبل، على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتغادر بعثة «الفرسان» إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، استعداداً لمباراته الصعبة أمام الهلال السعودي «حامل لقب» النسخة الأخيرة لدوري آسيا 2021، والعائد مؤخراً من مشاركة ناجحة في «مونديال الأندية» بالمغرب، بعدما حصد الميدالية الفضية، بالخسارة 3-5 أمام ريال مدريد في النهائي.

وعمد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب «الفرسان»، والذي نجح في قيادة «الزعيم» إلى التتويج بآخر ألقابه القارية في أبطال آسيا 2021، للتأكيد على صعوبة منافسة فريقه الحالي على اللقب، وقال: «الفوز بالبطولات القارية يحتاج إلى تحضير سنوات طويلة، والهلال السعودي منافسنا الحالي في دور الستة عشر تُوج باللقب القاري مرتين، في آخر ثلاث سنوات، بعدما جهز نفسه قبل نحو 6 إلى 7 سنوات، وفريقه يضم 70% من عناصر المنتخب الأول التي مثلت السعودية في «مونديال 2022» بقطر».

وأضاف: «الفرسان ينافس بقوة على صعيد البطولات المحلية، وعلينا أن لا ننسى أن الفريق في الموسم الماضي لم يظهر بالشكل المطلوب، ووصل الفارق بين نقاطه والمتصدر إلى 20 نقطة، ولكننا الآن ننافس بقوة محلياً، ونطور من أدائنا بشكل مستمر».

من جانبه، أكد طارق أحمد لاعب وسط «الفرسان»، والعائد حديثاً إلى صفوف ناديه السابق، بعد عقد كامل من المشاركة أساسياً مع النصر، أن فوز فريقه أمام ضيفه الظفرة بـ «ثنائية» يجهز اللاعبين معنوياً للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي.

وقال: «زملائي ظهروا بشكل جيد، وحققوا نتيجة إيجابية، في إطار هدفنا الدائم المحافظة على الصدارة، وقبل استئناف مشوار الفريق قارياً».

وأضاف: «لكل مسابقة خصوصيتها على صعيد المنافسة والمستوى، ومن المؤكد أن المشاركة في أبطال آسيا تبدو أصعب من المسابقة المحلية، ولكن يبقى الطموح الدائم البحث عن نتيجة إيجابية».

وكشف لاعب وسط «الفرسان» عن افتقاده أجواء المنافسة القارية خلال المواسم الأخيرة، وقال: «التواجد في البطولات القارية أمر مهم لكل لاعب يطمح إلى اللعب في مستويات أعلى، والمؤكد أن أبطال آسيا هي المشاركة الأعلى للأندية قارياً».

وحول المواجهة أمام الهلال السعودي العائد من مشاركة إيجابية في «مونديال الأندية»، قال طارق أحمد: «دائماً الهلال منافس قوي وصاحب أداء متصاعد، وسعدنا كثيراً بالإنجاز العالمي لممثل الكرة العربية والآسيوية في «المونديال»، وانتظرنا فوز «الأزرق» باللقب العالمي».

من جهته، ذكر تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي، بالتزامن مع اقتراب الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام بنظام التجمع في قطر لأندية غرب آسيا، أن شباب الأهلي يطمح إلى تكرار تجربة ظهوره البارز في «نسخة 2015» للبطولة القارية، والتي حصد فيها مركز «الوصافة»، بعدما تخطى منافسه الحالي الهلال السعودي في نصف النهائي.

واستعرض التقرير مشوار «الفرسان» في طريق التأهل لدور الستة عشر، في النسخة الحالية لأبطال آسيا 2022، عبر بوابة أفضل الثواني، بعدما حل وصيفاً في ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول، برصيد 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات، مسجلاً 14 هدفاً مقابل 7 أهداف دخلت شباكه، خلف فولاد خوزستان «المتصدر» بـ 12 نقطة.

ووصف التقرير المباراة المرتقبة لشباب الأهلي أمام الهلال السعودي، بـ «مواجهة العيار الثقيل» أمام حامل اللقب، فيما تشهد بقية مواجهات دور الستة عشر مباريات فولاد خوزستان الإيراني مع الفيصلي السعودي، والشباب السعودي مع نظيره ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان.