كأس رئيس الدولة يجتذب نخبة الخيول العربية والمهجنة



عصام السيد (أبوظبي)



يجتذب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، في «نسخة 2023»، والتي تقام ضمن حفل السباق الحادي عشر لنادي أبوظبي للفروسية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نخبة من الخيول في أحد أهم سباقات مضمار أبوظبي العشبي، والذي ينطلق في الساعة الخامسة مساء غد «الخميس».

ويشتمل حفل السباق أيضاً على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس، و«كلاسيكو الإمارات» بنسختيه للمهرات والأمهار، في الشوطين الثالث والرابع، فضلاً عن جولة جديدة لكأس الوثبة ستاليونز في الشوط الأول، وتصل القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة للأمسية إلى 3 ملايين و230 ألف درهم.

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط الخامس الذي يشهد سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، «للفئة الأولى»، وتبلغ قيمة جائزته 2.5 مليون درهم، وتتنافس فيه 14 خيلاً من النجوم لمسافة 2200 متر.

ويتصدر الترشيحات «صمود» لياس للسباقات، الذي يدافع عن لقب الكأس الغالية، ومن أقوى المنافسين على اللقب الجواد «حميم» لإسطبلات العجبان، الفائز بـ 9 سباقات من أصل 14 مشاركة متضمنة سباق الفئة الثانية، و«مجيب» لإسطبلات الأصايل الذي حل ثانياً بفارق رأس في السباق التحضيري.

ويقام كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة البالغ جائزته 380 ألف درهم بالشوط السادس، على مسافة 1400 متر «قوائم» بمشاركة 12 خيلاً، يبرز منها «حقيقي» لشادويل المدافع عن لقبه، ويتوقع أن تأتي الخطورة من «أجود» لبورسلي ريسنج صاحب المركز الثالث العام الماضي، ومن الخيول القوية «تأمل» الذي تناسبه أرضية المضمار في أبوظبي.

وتستهل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمشاركة 14 خيلاً، عربية أصيلة، أبرزها «مخرج»، و«الفلك»، و«فخامة».

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب كأس ممشى الخير، البالغة جائزته 80 ألف درهم، والذي تشارك فيه 14 خيلاً، ويبرز من هذه الخيول «بالعزم»، و«تقدير» و«آر بي ياس صير»، إلى جانب الفرس «زعفرانة».

ويستقطب الشوط الثالث البالغة جائزته 100 ألف درهم، على لقب سباق كلاسيكو الإمارات للمهرات في سن أربع سنوات فقط، على مسافة الميل «هيبة»، 16 مهرة، أبرزها «مرام» لإسطبلات الريف، و«فادية الوثبة» و«جاب ضياء».

ويتصدر «فدوان» للرحماني للسباقات ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب كلاسيكو الأمهار «هيبة» البالغة جائزته 100 ألف درهم، وينافسه «باسم الوثبة»، و«جاب يتوعد»، وقد تأتي الخطورة من «جي آر باتريوت».