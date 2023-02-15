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54 دولة في «تل أبيب جراند سلام للجودو»

54 دولة في «تل أبيب جراند سلام للجودو»
15 فبراير 2023 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً «الخميس«  بحلبة شلومو بطولة تل أبيب جراند سلام للجودو، التي تستمر إلى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، من 54 دولة، في مقدمتها الإمارات.
ويخوض منتخبنا للجودو «النسخة الحالية»، بلاعبتين، هما ميثاء النيادي، في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، وذلك على ضوء قرعة البطولة التي جرت بقاعة ديفيد إنتركونتيننتال في تل أبيب عبر تقنية الفيديو.
في الوقت الذي يواصل فيه منتخبنا الأول للجودو إعداده لبطولة «طشقند جراند سلام للجودو» في ضيافة أوزبكستان من 3 إلى 5 مارس المقبل.
ويترأس بعثة المنتخب في بطولة طشقند، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، وتشهد البطولة مشاركة 35 دولة حتى الآن وفي مقدمتها منتخبنا للجودو، بجانب السعودية، ولبنان، والجزائر، ويشارك «جودو الإمارات» بعدد 3 أفراد منهم اللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، واللاعبان تلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم.
وثمن المدرب فيكتور اهتمام ومتابعة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو للمنتخب عقب مشاركته الإيجابية في «باريس جراند سلام» الأخيرة، مؤكداً جاهزيتهم لبطولة طشقند لحصد المزيد من النقاط للتأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».

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محمد بن ثعلوب
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