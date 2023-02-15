مبابي: ما زلنا على «قيد الحياة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



شدد الفرنسي الشاب كيليان مبابي «24عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان، على حقيقة أن الخسارة على ملعب «حديقة الأمراء» بهدف أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ليست نهاية العالم.

وقال: ما زلنا على قيد الحياة، ولم نخسر إلا بهدف يمكن تعويضه في مباراة العودة، طالما أنه لم يعد يحتسب بهدفين خارج الأرض. وأضاف في تصريحاته بعد المباراة: إذا لعبنا كرتنا الهجومية، وأظهرنا شخصيتنا في العودة، يمكننا تحقيق الفوز، وإذا نجحنا في تسجيل هدف تصبح النتيجة تعادل، وبعدها يمكننا الانطلاق لتسجيل المزيد من الأهداف في «أليانز أرينا» معقل «البايرن».

وأضاف: قادرون على صنع الفارق، إذا اكتملت صفوفنا، وأظهرنا تلاحماً وتماسكاً بين الخطوط، ولعبنا كرة جماعية، نعم فرصتنا ما زالت قائمة للتأهل إلى ربع النهائي.

واعترف مبابى المتوج بكأس العالم 2018، ووصيف مونديال 2022، بأنه لم يكن مقرراً أن يلعب من الأساس هذه المباراة بسبب آثار الإصابة التي أبعدته لأ كثرمن مباراة، ولكنه بذل ما في وسعه من أجل العودة، لأنه كان يرغب بشدة في خوض المباراة، لأن مثل هذه المباريات تصنع الفارق.

وأشار إلى أنه لم يكن سعيداً وهو يجلس على «دكة البدلاء» لمدة ساعة كاملة، وقال: هذا أمر صعب جداً، فلم ألعب إلا نصف ساعة فقط، وحاولت خلالها بكل قوة تعديل النتيجة.

وأضاف: الآن سأبذل أقصى جهدي، لكي أكون مكتمل الجاهزية في مباراة العودة، لأنني لم أكن جاهزاً مائة بالمائة، ولكنني كنت أشعر بأنني في حالة لا بأس بها، وتمكّني من اللعب، ولو في جزء من المباراة، من أجل مساعدة زملائي.

وقال مبابى: قادرون على أن نسبب لهم صعوبات في «أليانز أرينا» وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية، وأن نشكل خطورة دائمة على مرماهم ونسجل أهدافاً.

وحرص مبابي على أن يؤكد أن مثل هذه المباريات تستهويه ويستهدفها ويحلم دائماً بالمشاركة فيها، مشيراً إلى أن أي لاعب كرة قدم حقيقي يحلم بالمباريات التي يواجه فيها أفضل اللاعبين.

وعندما سئل في ختام تصريحاته عن الفريق الذي يرشحه للتأهل في مباراة العودة، قال بـ «الفم المليان»: باريس سان جيرمان طبعاً!.

يذكرأن الهزيمة من بايرن ميونيخ هي ثالث هزيمة على التوالي لسان جيرمان في مختلف المسابقات، حيث سبق له الخسارة من أوليمبيك مارسيليا صفر-1 في الدوري الفرنسي، وموناكو 1-3 في كأس فرنسا.