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الرياضي

ألكاراس يهدد قمة ديوكوفيتش

ألكاراس يهدد قمة ديوكوفيتش
15 فبراير 2023 09:00

 
مدريد (رويترز) 

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ألكاراس يتألق تحت الأضواء

فقد كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لمصلحة نوفاك ديوكوفيتش، بعد غيابه نحو أربعة أشهر للإصابة، بينما يستعد اللاعب الإسباني للعودة إلى الملاعب للمشاركة في بطولة الأرجنتين المفتوحة.
وقال ألكاراس، الذي تصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في سبتمبر الماضي، بعد فوزه بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة، إنه عازم على استعادة صدارة التصنيف العالمي من اللاعب الصربي.
وتعرض ألكاراس لإصابة في عضلات البطن خلال بطولة باريس للأساتذة في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى غياب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً عن الملاعب.
وبعد 20 أسبوعاً في صدارة التصنيف، تراجع ألكاراس إلى المركز الثاني في يناير الماضي، عندما فاز ديوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة، في ظل غياب اللاعب الإسباني عن البطولة للإصابة.
وقال ألكاراس الذي يبدأ موسمه في بوينس أيرس ضد الصربي لاسلو ديري في الدور الثاني «أمضيت وقتاً طويلاً في المركز الأول، الآن هدفي استعادة هذا المركز، ومحاولة بذل قصارى جهدي في هذه البطولات لأعود إلى هذا الرقم، أنا أبحث عن ذلك.
ولم يرغب ألكاراس في وضع الكثير من الآمال على أدائه في أول بطولة له منذ نوفمبر.
وقال: أشعر أنني بحالة جيدة، لقد اعتدت على هذه الظروف، واللعب مع أفضل اللاعبين، لذلك أشعر في الوقت الحالي أنني بصحة جيدة، من الصعب خوض أول بطولة لي بعد فترة طويلة، بعد أربعة أشهر، لذلك سيكون من الصعب حقا الفوز بالبطولة أو الاقتراب من الفوز، أتمنى أن أشعر أنني على ما يرام مع الإصابة، بجسدي وأحاول اللعب بشكل جيد. 

التنس
الأرجنتين
نوفاك ديوكوفيتش
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