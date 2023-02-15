أتسو في عداد المفقودين

لندن (د ب أ)

مازال كريستيان أتسو، لاعب فريق نيوكاسل السابق، في عداد المفقودين بعد أكثر من أسبوع من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وذلك حسبما صرح وكيله.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه بعد الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 8. 7 و5. 7 في السادس من فبراير الجاري، أشارت التقارير الأولية إلى أن أتسو، الذي انضم إلى فريق هاتاي سبور التركي منذ سبتمبر الماضي، تم إنقاذه من حطام بناية انهارت أثناء الكارثة. ولكن نانا سيشري وكيل اللاعب الغاني البالغ من العمر 31 عاماً نشر بعدها رسائل على "تويتر" يومي 8 و9 فبراير، قائلاً إنه لم يتم العثور على أتسو.

وأصدر سيشري تحديثاً أمس يؤكد أنه بينما تم العثور على زوجين من أحذيته، تبقى هذه هي القضية، مع سلسلة من التغريدات تؤكد: "مرت تسعة أيام منذ الزلزال وحتى الآن لم نحدد موقع كريستيان".

وأضاف :"أنا في موقع الزلزال في هاتاي مع عائلة كريستيان. المشاهد لا يمكن تخيلها وقلوبنا منفطرة لكل الأشخاص المتضررين". وأردف :" خلال تواجدي هنا استطعنا تحديد مكان غرفة أتسو، ووجدنا زوجين من أحذيته". وأكد :"بالأمس تلقينا معلومات أن الصور الحرارية كانت تظهر علامات لخمسة اشخاص على قيد الحياة، ولكن تم إبلاغي أن التأكيد الحقيقي يتحقق من خلال خلال البصر والرائحة والصوت، ولسوء الحظ لم نكن قادرين على تحديد مكان كريستيان".

وأكد: "هذا موقف صعب ونحن ممتنون للغاية لكل فرق الإنقاذ التركية والأجنبية والمواطنين المحليين والمتطوعين، على جهودهم وردة فعلهم في إنقاد الناجين. ولكن نحن بحاجة للمزيد من الموارد، بما في ذلك مترجم على الأرض".

وأكمل: "الأمور تسير ببطء شديد ونتيجة لهذا تتأخر العديد من عمليات الإنقاذ، وتزهق الأرواح بسبب نقص الموارد المتاحة للعاملين. لسوء الحظ النادي ليس معنا على الأرض، وليس بجانبنا، في عملية البحث عن كريستيان".وأكد "نناشد رئيس النادي وعمدة مدينة هاتاي، لوتفو سافاس توفير المزيد من الموارد لتسريع جهود عملية الإنقاذ كأولوية".