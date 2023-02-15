الخميس 16 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أتسو في عداد المفقودين

أتسو في عداد المفقودين
15 فبراير 2023 09:00

لندن (د ب أ)

مازال كريستيان أتسو، لاعب فريق نيوكاسل السابق، في عداد المفقودين بعد أكثر من أسبوع من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وذلك حسبما صرح وكيله. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه بعد الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 8. 7 و5. 7 في السادس من فبراير الجاري، أشارت التقارير الأولية إلى أن أتسو، الذي انضم إلى فريق هاتاي سبور التركي منذ سبتمبر الماضي، تم إنقاذه من حطام بناية انهارت أثناء الكارثة. ولكن نانا سيشري وكيل اللاعب الغاني البالغ من العمر 31 عاماً نشر بعدها رسائل على "تويتر" يومي 8 و9 فبراير، قائلاً إنه لم يتم العثور على أتسو. 

أخبار ذات صلة
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تقترب من 42 ألفاً.. وتسجيل آلاف الهزات
حمدان المزروعي: أوامر رئيس الدولة بتقديم 50 مليون دولار إضافية لسوريا تعزز الاستجابة الإنسانية لصالح متأثري الزلزال

وأصدر سيشري تحديثاً أمس يؤكد أنه بينما تم العثور على زوجين من أحذيته، تبقى هذه هي القضية، مع سلسلة من التغريدات تؤكد: "مرت تسعة أيام منذ الزلزال وحتى الآن لم نحدد موقع كريستيان".
وأضاف :"أنا في موقع الزلزال في هاتاي مع عائلة كريستيان. المشاهد لا يمكن تخيلها وقلوبنا منفطرة لكل الأشخاص المتضررين". وأردف :" خلال تواجدي هنا استطعنا تحديد مكان غرفة أتسو، ووجدنا زوجين من أحذيته". وأكد :"بالأمس تلقينا معلومات أن الصور الحرارية كانت تظهر علامات لخمسة اشخاص على قيد الحياة، ولكن تم إبلاغي أن التأكيد الحقيقي يتحقق من خلال خلال البصر والرائحة والصوت، ولسوء الحظ لم نكن قادرين على تحديد مكان كريستيان". 

وأكد: "هذا موقف صعب ونحن ممتنون للغاية لكل فرق الإنقاذ التركية والأجنبية والمواطنين المحليين والمتطوعين، على جهودهم وردة فعلهم في إنقاد الناجين. ولكن نحن بحاجة للمزيد من الموارد، بما في ذلك مترجم على الأرض".
وأكمل: "الأمور تسير ببطء شديد ونتيجة لهذا تتأخر العديد من عمليات الإنقاذ، وتزهق الأرواح بسبب نقص الموارد المتاحة للعاملين. لسوء الحظ النادي ليس معنا على الأرض، وليس بجانبنا، في عملية البحث عن كريستيان".وأكد "نناشد رئيس النادي وعمدة مدينة هاتاي، لوتفو سافاس توفير المزيد من الموارد لتسريع جهود عملية الإنقاذ كأولوية".

زلزال تركيا
آخر الأخبار
من طاجيكستان
عربي ودولي
وفاة 15 طاجيكياً بسبب الانهيارات الجليدية
اليوم 15:48
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
الرياضي
«الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي»
اليوم 15:45
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
الاقتصادي
الإمارات ورومانيا تتفقان على دعم الاستثمارات المتبادلة
اليوم 15:36
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
دنيا
أحمد يعقوب: مهمة الإمارات إلى القمر ألهمتني
اليوم 15:30
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
الرياضي
«دولي الفروسية» يناقش خطط استقبال الخيول المشاركة في مونديال القدرة
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©