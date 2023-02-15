سترلينج يغيب عن «حرب المسيرة الرائعة»

دورتموند (رويترز)

قال جراهام بوتر مدرب تشيلسي، إن اللاعب رحيم سترلينج عاد للتدريبات، لكنه لن يكون جاهزاً لمباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء.

وتلقى سترلينج ضربة في ركبته خلال التدريبات الأسبوع الماضي، مما جعله ثامن لاعب في تشيلسي يغيب عن المباريات، بسبب الإصابة مع الثنائي الهجومي كريستيان بوليسيك وأرماندو بروخا والثنائي الغائب لفترة طويلة نجولو كانتي وإدوار مندي.

وقال بوتر للصحفيين: "بدأ عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة مثل رحيم وكانتي وبوليسيك في التوجه لكوبهام "ملعب تدريب تشيلسي".

وأضاف أن ويسلي فوفانا وماتيو كوفاتشيتش ودينيس زكريا عادوا بعد غيابهم بسبب الإصابة.

وقال بوتر "الثلاثة عادوا للفريق وهذا أمر جيد.

"التحدي بالنسبة لنا هو تجهيزهم لخوض مباريات، لكن من الجيد أن ويسلي وماتيو ودينيس مع المجموعة".

وعانى بوتر، الذي يتعرض لانتقادات من بعض جماهير النادي، منذ أن حل بديلاً لتوماس توخيل الفائز بدوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي، لإيجاد طريقة لدمج التعاقدات الجديدة مع مجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة.

وتعاقد تشيلسي مع العديد من اللاعبين في انتقالات يناير، بما في ذلك إنزو فرنانديز المنتقل في صفقة قياسية بريطانية مقابل أكثر من 130 مليون دولار، وبنوا بادياشيل ونوني مادويكي وأندريه سانتوس وديفيد فوفانا وميخايلو مودريك بين آخرين.

وأنفق النادي أكثر من 350 مليون دولار في يناير وحده، بينما جلب أيضاً لاعب منتخب البرتغال جواو فيلكس على سبيل الإعارة.

وقال بوتر: "أصبح لدينا الفريق الذي نحتاجه. نشعر بالسعادة والحماس لقوة التشكيلة لكن في الوقت نفسه نعلم أن هناك تحديات وأمامنا الكثير من العمل".

وفاز تشيلسي بآخر أربع مباريات له في دوري أبطال أوروبا، ويأمل في تمديد هذا السجل أمام دورتموند الذي فاز بجميع مبارياته الخمس في الدوري الألماني حتى الآن في عام 2023.

وقال بوتر: "بالتأكيد منذ العطلة قدم دورتموند مسيرة رائعة. إنه فريق منظم جداً ويهاجم بلا هوادة ويدافع باستبسال ويملك امكانات فردية رائعة.

"إنها مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا. أرفع مسابقة في العالم. سيكون اختباراً قوياً أمام منافس رائع في مواجهة 80 ألف متفرج.

"نتطلع جميعاً لخوض المباراة وندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا ولكننا نشعر بالحماس".