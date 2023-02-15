كريستينسن يحذر برشلونة من «الخطير»

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

حذر أندرياس كريستنسن فريقه برشلونة من خطورة ماركوس راشفورد، وأثنى على إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد. ويستضيف برشلونة فريق مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب غداً الخميس، حيث يتطلع الفريقان لحجز مقعد في دور الـ16.

وفاز مانشستر يونايتد بـ12 مباراة من أصل 15 مباراة في كل البطولات، منذ فترة التوقف بسبب كأس العالم، وساهم في ذلك المستوى الرائع الذي ظهر به ماركوس راشفورد.

وسجل راشفورد "25 عاماً" 13 هدفاً لمانشستر يونايتد منذ استئناف الموسم، ويتوقع كريستنسن اختباراً صعباً من المهاجم. وقال كريستنسن في مقطع فيديو نشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرشلونة :" راشفورد يقدم أداءً رائعاً في الفترة الحالية. يعجبني كثيراً، أحب الطريقة التي يلعب بها. إنه مباشر وخطير ولاعب قوي". وسجل راشفورد 21 هدفاً هذا الموسم واستفاد من تدريب تن هاج للفريق.

وتولى تن هاج تدريب الفريق وهو يمر بفترة ضعف، بعدما فشل رالف رانجنيك في تحويل مانشستر يونايتد في الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب الفريق خلفاً لأولي جونار سولشاير، الذي رحل في الموسم الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وسيلتقي مع نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، حيث يبحث مانشستر يونايتد عن أول ألقابه الكبرى منذ موسم 2016 / 2017 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وقال كريستنسن مدافع تشيلسي السابق عن مانشستر يونايتد: "لديهم جودة عظيمة والطريقة التي يلعبون بها جيدة".

وأضاف: "أعتقد أن تن هاج سينقلهم لمستوى مختلف. ستكون مباراة صعبة، ولكني أعتقد أننا في وقت رائع. ستكون مباراة رائعة". ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام ريال مدريد، الذي لعب مباراة أقل، وحث كريستنسن برشلونة على اغتنام الفرصة لتحقيق النجاح في نهاية الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عام: "جئت إلى هنا قبل 7 أشهر، وأعتقد أنهم كانوا رائعين. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح. نريد الفوز بلقب آخر هذا الموسم".