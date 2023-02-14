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دياز يمنح ميلان الأفضلية أمام توتنهام

دياز يمنح ميلان الأفضلية أمام توتنهام
15 فبراير 2023 02:23

ميلان(رويترز) 
قطع ميلان خطوة نحو أول ظهور له في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، منذ 11 عاماً بعدما منح هدف براهيم دياز الفريق الإيطالي الفوز 1-صفر على توتنهام هوتسبير، في ذهاب دور الستة عشر في سان سيرو.
وبعد مرور سبع دقائق من عمر المباراة سدد تيو هرنانديز كرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، تصدى لها الحارس الثاني لتوتنهام فريزر فورستر وتابعها دياز بتسديدة أنقذها الحارس، مجدداً قبل أن يكملها دياز برأسه في الشباك.
وقدم توتنهام، الذي يعاني من الإصابات والإيقاف، عرضاً جيداً في الشوط الأول، ليستحوذ على الكرة لكنه لم يشكل تهديداً كبيراً لمرمى صاحب الضيافة.
وكان من المفترض أن يضاعف ميلان الغلة بعد الاستراحة، مع إهدار البديلين تشارلز دي كيتيلاري وجونيور ميسياس فرصاً سانحة بالرأس.
ودفع توتنهام بالمهاجم البرازيلي ريتشارليسون في آخر 20 دقيقة، وبينما لم يتمكن من تجنب الهزيمة لأول مرة على الإطلاق أمام ميلان، فإنه لا يزال يملك الفرصة لقلب الطاولة والوصول إلى دور الثمانية. 

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