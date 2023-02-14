بايرن يعمق جراح سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

عمّق بايرن ميونيخ الألماني من جراح باريس سان جيرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره ملعب بارك دي برانس في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل لاعب سان جرمان السابق كينجلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الاياب في ميونيخ في الثامن من مارس.

خاض سان جرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الأولى أمام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الاسبوع الماضي 1-2، ثم أمام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل أيام.

بدأ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بعد تعافيه من اصابة في الفخذ الايسر تعرض لها ضد مونبلييه في الدوري في الأول من فبراير الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدًا لفترة 3 أسابيع.

ومنح مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه الفرصة للشاب وارن زائير إيمري "16 عاماً و343 يومًا" للعب أساسيًا بعد ان ابلى بلاء حسنًا في الآونة الاخيرة. وأصبح إيمري بالتالي أصغر لاعب على الاطلاق يخوض مباراة في الادوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا.

بداية حذرة للمباراة من كلا الطرفين، حيث كانت الافضلية نسبيًا لبايرن من ناحية الاستحواذ لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما باستثناء تسديدة من الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج مرت الى جانب القائم الايسر في الدقائق الأولى.

في المقابل، اعتمد فريق العاصمة على الهجمات المرتدة وعلى الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار لكن من دون فعالية كبيرة وبالتالي لم يجرب حارس بايرن ميونيخ السويسري يان سومر إطلاقاً.

وسنحت أخطر فرصة لبايرن عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة امام يوزوا كيميش فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية ارتمى عليها دوناروما (43).

واجرى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان تغييرًا بين الشوطين، فأشرك الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس بدلاً من البرتغالي جواو كانسيلو، فكان خياره في مكانه لأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كومان هدف السبق بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة خدعت دوناروما (53).

وكان كومان وهو لاعب سابق في باريس سان جيرمان سجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد في مرمى فريق العاصمة في نهائي عام 2020.

ودخل مبابي وسط التصفيق الكثيف من قبل انصار فريقه في الدقيقة 57، وانقذ دوناروما مرماه من هدف أكيد للاعب سابق في سان جيرمان وهو تشوبو موتينج عندما أبعد بأطراف اصابعه كرته الاكروباتية الركنية (62).

ونشطت الجبهة الهجومية كثيراً في سان جيرمان وكان أصحاب الأرض الأفضل في الشوط الثاني، حيث شكلت هجماتهم خطورة حقيقية على مرمى سومر وسجل مبابي هدفاً لكنه كان متسللاً.

ونجح مبابي في استثمار كرة عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير الايسر البرتغالي نونو منديش ووضعها داخل الشباك لكن الحكم ألغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة الحاسمة (82).