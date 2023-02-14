مباشر.. تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

أبوظبي (الاتحاد)

انطقلت منافسات جولة ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يقص شريطها فريق باريس سان جيرمان بمباراته أمام ضيفه بايرن ميونيخ وميلان الإيطالي بمباراته أمام ضيفه توتنهام.

وتبرز مواجهة سان جيرمان مع البايرن، مع تتباين الظروف التي يعيشها سان جيرمان والبايرن بشكل كبير قبل المباراة.

بداية هادئة من الفريقين في لقاء سان جيرمان وبايرن ميونيخ خلال دوري أبطال أوروبا وغياب الفرص الحقيقية.

جواو كانسيلو ينقذ مرمى بايرن ميونيخ من الهدف الأول بعدما نجح في قطع تمريرة ميسي قبل أن تصل إلى نيمار المنفرد بالمرمى.

وشارك وارين إميري في تشكيلة سان جيرمان جنباً إلى جنب مع ميسي وسيرجيو راموس وكلاهما كان أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا قبل ولادته كما لعب راموس مع ريال مدريد ضد أرسنال في دور الـ16 في اليوم الذي ولد إميري "8 مارس 2006".

الحماس يغلب على المواجهة بعد مرور 20 دقيقة واللعب ينحصر في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على مرمي الفريقين.#بايرن_ميونيخ خسر

ولم يخسر بايرن ميونيخ سوى مباراة واحدة فقط من أصل 30 مباراة تنافسية خاضها منذ بداية الموسم الجاري "فاز 22 تعادل 7" وهو رقم لم يحققه النادي البافاري سوى مرة واحدة في تاريخه منذ موسم 2007-2008 تحت قيادة المدرب أوتمار هيستفيلد.

البايرن يفرض سيطرته في النصف ساعة الأولى بنسبة امتلاك الكرة تصل إلى 61% مقابل 39 % لسان جيرمان.

سان جيرمان يفشل في القيام بأي تسديدة على المرمى في أول 30 دقيقة من مباراة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أبريل 2015 أمام برشلونة.

دوناروما ينقذ سان جيرمان من الهدف الأول بتصديه ببراعة لتسديدة كميتش القوية في الدقيقة 43.

سان جيرمان يجد صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة بسبب ضغط بايرن ميونيخ العالي خلال الشوط الأول حيث وصلت نسبة استحواذ "الأمراء" 42.5% فقط وهو أمر لم يألفه "صاحب الأرض" حتى عند خسارته آخر مباراتين إذ بلغت نسبته 58% و56% على الترتيب.

الهدف الأول لفريق بايرن ميونيخ في الدقيقة 53 بواسطة كومان بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر أرسلها البديل ألفونسو ديفيز وأخفق الدفاع الفرنسي و دوناروما في التعامل معها.

سان جيرمان يدفع بأبرز أوراقه الهجومية كليان مبابي ومعه فابيان رويز بدلاً من سولر وإيمري بغية تعديل النتيجة وسط سيطرة وتحكم كبيرين من جانب "الضيوف".

وواصل كينجسلي كومان تألقه بتسجيله في الأيام الـ10 الأخيرة في 3 مباريات متتالية مع البايرن بواقع هدفين في مرمى فولفسبورج وهدف أمام بوخوم ومثله أمام سان_جيرمان وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 .

الطرف الأيمن لـ"البافاري" يواصل تألقه بهجمتين وفرصتين متتاليتين صنعهما كومان وموسيالا وتصدى دوناروما لمحاولتي تشوبو موتينج في كل مرة ولا يزال الفريق الباريسي من دون فرص حقيقية أو قدرة على تعديل الأمور.

فرصة خطيرة يهدرها مبابي ونيمار "ثنائي" سان جيرمان بعد تصدي سومر أولاً لانفراد النجم الفرنسي والدفاع "البافاري" ينجح في التعامل مع تسديدة البرازيلي والمدرب جالتييه يلجأ إلى البديل الثالث فيتينيا بينما دخل مولر بديلاً مع بايرن ميونيخ.

ويعد سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي سجل بمرماه كينجسلي كومان هدفين في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا خلال المواجهات التي جمعت بينهما، كما أن سان جيرمان هو الفريق الوحيد الذي وصل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ولم يحافظ على نظافة شباكه حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.

تسلل نونو مينديز يحرم مبابي من إدراك التعادل في الدقيقة 83 بعد هجمة سريعة للبرتغالي من الجانب الأيسر الذي عاد وشن هجمة أخرى خطيرة في الدقيقة 85 أهدرها ميسي بعدما تصدى الدفاع لتسديدته القوية.

المدافع الفرنسي بنيامين بافارد يتحصل على البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني نتيجة عرقلته العنيفة للأرجنتيني ميسي و"البايرن" يكمل آخر دقيقتين بـ10 لاعبين.

الإنجليزي مايكل أوليفير يطلق صافرة النهاية معلناً خسارة سان جيرمان مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعبه بهدف من دون رد أمام #بايرن_ميونيخ سجله الفرنسي كومان في الدقيقة 53.