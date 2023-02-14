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إعادة تشكيل شركة النصر لكرة القدم

إعادة تشكيل شركة النصر لكرة القدم
15 فبراير 2023 02:43

دبي (الاتحاد)

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أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، برئاسة عبدالله سالم بن طوق، محمد عتيق ثاني «مساعد أول»، عادل محمد شاكري «مساعد ثان»، وعضوية عبدالله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.
وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة الكرة بـ «العميد»، عبدالله أحمد الطاير في عضوية مجلس الإدارة، بجانب عودة الدكتور حمد رحمة الفلاسي، مقابل خروج عبدالرحمن محمد، سالم ربيع من عضوية لجنة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم وفريق تحت 21 التي تم تشكيلها في نوفمبر 2022، في أعقاب استقالة محمد أحمد المري، من منصب رئيس شركة الكرة بالنادي، بجانب الأعضاء حسن سهيل السويدي، ومحمد علي الغيثي، بعد الخسارة الأخيرة للفريق الأول أمام مضيفه اتحاد كلباء 3-5 في الجولة الثامنة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

شركة النصر لكرة القدم
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النصر
راشد بن حمدان
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