«نخيل» ترعى القميص الأبيض في «طواف الإمارات»

دبي (وام)

أعلنت شركة «نخيل»، رعايتها لـ «طواف الإمارات 2023» الذي يعد السباق العالمي الوحيد للاتحاد الدولي للدراجات في منطقة الشرق الأوسط، للعام الخامس على التوالي، والتي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير، ويمتد لأكثر من 1028 كيلومتراً عبر سبع مراحل.

وترعى الشركة القميص الأبيض الذي سيُمنح لأفضل متسابق شاب من الدراجين، من كل مسار تحت سن 25 سنة، وتتألف المراحل من مرحلتين جبليتين، وأربع مراحل سريعة، ومرحلة عالية السرعة. وستأخذ المرحلة الرابعة من السباق، والتي تبدأ في الساعة 12:30 ظهراً يوم 23 فبراير، الدراجين على طول طريق بطول 174 كيلومتراً يتضمن إطلالات خلابة لجزيرة «نخلة جميرا» و«جزر جميرا».

وتأتي رعاية شركة «نخيل» للسباق في إطار التزامها بتعزيز سعادة وازدهار المواطنين والمقيمين والزوار، تماشياً مع مهمة «القميص الأبيض» المتمثلة في تكريم الجيل القادم من الدراجين.