«الجو جيتسو» يكشف عن الحُلة الجديدة لصالة «مبادلة أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن الحُلة الجديدة لصالة «أرينا» في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الاتحاد مع شركة «مبادلة للاستثمار».

حضر حفل التدشين، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد.

ووقّع الجانبان في أكتوبر من العام الماضي شراكة استراتيجية، تتولى بموجبها شركة مبادلة للاستثمار رعاية المنتخب الوطني للجو جيتسو، بالإضافة إلى حصولها على حقوق تسمية صالة «أرينا» بأبوظبي. وتشكل مبادلة أرينا الوجهة الرئيسية لاستضافة بطولات الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار العام، على أن تحمل الاسم الجديد حتى عام 2026.

وتوجه محمد سالم الظاهري، بالشكر إلى شركة مبادلة للاستثمار على هذه المبادرة الرائدة، مشيداً بالشراكة النموذجية التي تجمع الجانبين، حيث يلتزم كلاهما بتفعيل الجهود والعمل المشترك على صعيد دعم الجو جيتسو والرياضيين في الدولة، وتوسيع قاعدة الممارسين عبر توفير الإمكانات المناسبة، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجو جيتسو.

وقال الظاهري: «سعداء بهذا التعاون المميز لا سيما أن (مبادلة) واحدة من أكبر الشركات الوطنية الداعمة لشباب الوطن، والحريصة على الاستثمار في قدراتهم ومواهبهم من خلال برامجها المجتمعية الهادفة. وتسلط هذه الخطوة الضوء على جهودنا المشتركة في الوصول بجو جيتسو الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية، خصوصاً على مستوى تطوير الرياضة وصناعة الأبطال».

من جانبه، قال حميد الشمري: «يشكّل التعاون الاستراتيجي مع اتحاد الجو جيتسو حول حقوق رعاية الصالة الرياضية والمنتخب الوطني للجو جيتسو، أحدث مساعينا على صعيد مبادرات مبادلة للدعم المجتمعي والنمو الاستراتيجي والعمل على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع. كما يعكس التزامنا بمواصلة دعم الرياضيين في الدولة وإتاحة المجال أمامهم لمزيد من المشاركات والتألق على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونتطلع باهتمام كبير لمواصلة دعم نجومنا الأبطال الذين يتألقون في ساحات الجو جيتسو المختلفة».