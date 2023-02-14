15 لاعباً يمثلون بني ياس في «عربية الطائرة»

أبوظبي (وام)

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي بني ياس اختيار 15 لاعباً ضمن قائمة الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية، المقرر إقامتها في القاهرة، من 18 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل.

ووضعت قرعة البطولة، التي تقام بمشاركة 16 نادياً، فريق بني ياس بالمجموعة الثانية مع أندية الكويت الكويتي، والوكرة القطري والسويحلي الليبي، ويبدأ الفريق مبارياته في البطولة 20 فبراير الحالي أمام الكويت الكويتي باستاد القاهرة الدولي.

وتغادر البعثة إلى القاهرة يوم السبت المقبل، ويترأسها سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس المدير التنفيذي، وتضم الإداري جاسم محمد السعدي، والمدرب مراد سنون، ومساعديه رجب قطب وعلي حامد سالم، والمعالج أحمد سمير الزاملي.

وتضم قائمة الفريق اللاعبين هاني عبد الله الصيعري، وماجد ثاني، ومحمد صالح المنهالي، ومبارك سلطان المنصوري، ومحمد يوسف، وعلي سعيد العامري، وحسن محمد العطاس، وكارلوس دا سيلفا، وفيليب باندريرو، والهادي بن بشير، وسيف علي، وعبد الله محمد، وحمد مبارك، ودانيلو بافلوفيتش، وأثوس كوستا.