«دفاعات الملك» عشرة على عشرة

علي معالي (دبي)

10 رقم قياسي يتحقق لأول مرة في ملاعبنا منذ انطلاق عصر الاحتراف موسم 2008- 2009، وهذا الرقم يحمله فريق الشارقة بنهاية الجولة 16 وبداية الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، والرقم (10) هو عدد الأهداف التي اهتزت بها شباك الشارقة حتى الآن، والتي تعتبر أقل نسبة أهداف على مدار تاريخ الاحتراف في ملاعبنا، ما يؤكد صلابة وقوة هذا المركز في الفريق الذي يتصدر قمة الدوري حتى الآن برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي.

ونجاح الشارقة في تحقيق النسبة الأقل في أول 16 جولة من انطلاق مباريات الدوري منذ عصر الاحتراف، يعود أحد أسبابه إلى وجود ثنائي قوي في قلبي الدفاع الملكي وهما اليوناني مانولاس (31 عاماً) وشاهين عبدالرحمن (30 عاماً)، وخلفهما حارس متميز ومتألق في الوقت نفسه، وهو عادل الحوسني الذي لم تهتز شباكه في 6 جولات بالدوري، سوى مرة واحدة كانت في لقاء النصر الذي لعبه الفريق بـ 10 لاعبين فترة طويلة بعد طرد عادل الحوسني، ونجح بديله درويش محمد في الحفاظ على شباكه أمام النصر بالجولة 11، وعاد الحوسني مجدداً في الجولة الـ 12 أمام دبا ليحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الجولة الـ 16.

وأضاف اليوناني مانولاس صلابة كبيرة إلى دفاعات الملك، ويشكل مع شاهين عبدالرحمن نموذجاً رائعاً لـ «قلبي» الدفاع الأفضل في المسابقة حتى الآن، ومنذ أن بدأ مانولاس مشواره مع الملك في الأول من أكتوبر الماضي يقدم نموذجاً متميزاً للمدافع العصري، سواء بالذود عن الخطوط الخلفية أو بقيادته في كثير من الأحيان لهجمات جيدة، وشارك اليوناني في 12 مباراة منذ الجولة الرابعة وحتى الآن بواقع 1028 دقيقة، فيما شارك زميله شاهين عبدالرحمن في 15 مباراة بواقع 1279 دقيقة.

وعلى مدار سنوات سابقة منذ انطلاق عصر الاحتراف، اختلف عدد الأهداف الذي هز الشباك مع نهاية الجولة الـ 16 وبداية الـ 17، حيث تصدر فريقا الجزيرة والعين في موسم 2008- 2009 برصيد 13 هدفاً، وبالرصيد نفسه نادي الوحدة في موسم 2009- 2020، وبالرصيد نفسه أيضاً نادي الجزيرة في موسم 2010- 2011، وفي موسم 2011- 2012 تراجعت نسبة الأهداف لتصل إلى 12 هدفاً عن طريق نادي العين.

وفي موسم 2012- 2013 ارتفعت نسبة الأهداف التي اهتزت بها الشباك مجدداً ووصلت إلى 16 هدفاً وكانت الصدارة وقتها لفريق العين، وفي الموسم التالي تراجعت لمصلحة نادي الشارقة برصيد 14 هدفاً، وفي موسم 2014- 2015 جاء العين في الصدارة بـ 13 هدفاً، وكرر العين الصدارة في الموسم التالي بـ 13 هدفاً، وظهر شباب الأهلي بصلابته الدفاعية في موسم 2016 - 2017 وتصدر بـ 11 هدفاً، وعاد ليكرر ذلك في الموسم التالي بـ 15 هدفاً.

وفي موسم 2018- 2019 تصدر العين بـ 15 هدفا، وفي موسم 2020- 2021 ظهر في الصورة ولأول مرة نادي بني ياس بـ 14 هدفاً، وفي الموسم الماضي نادي الوحدة بـ 11 هدفاً، ثم أخيراً وبأقل نسبة أهداف على مدار تاريخ الاحتراف ظهر الشارقة برقم قياسي جديد بـ 10 أهداف فقط.