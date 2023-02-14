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100 لاعب في «سايتك للأجسام»

100 لاعب في «سايتك للأجسام»
15 فبراير 2023 02:42

دبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سايتك الدولية لبناء الأجسام الطبيعية، والتي ستقام بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية على مسرح مول الإمارات السبت المقبل، اكتمال كافة الترتيبات تمهيداً لانطلاق المنافسات. 
وكشف هشام أحمد البيوك، رئيس اللجنة المنظمة، عن أن البطولة ستشهد مشاركة نحو 100 لاعب في فئتي الشباب والرجال والماسترز من مختلف الدول، يتنافسون في 25 مسابقة تقام في البطولة في الفيزيك والكلاسيك فيزيك والكلاسيك بناء أجسام، منوهاً إلى أن ميزان اللاعبين سيقام في مقر اتحاد اللعبة يوم الجمعة.

بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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