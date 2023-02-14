تتويج الرزوقي بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022

دبي (الاتحاد)

منح الاتحاد العربي للثقافة العربية الرياضية، جائزة الثقافة الرياضية العربية، إلى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن عام 2022، وذلك للدور الكبير الذي قام به في السماح للاعبات المسلمات بارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية الدولية، وإسهاماته في مشاركة الكوادر العربية في لجان الاتحادات الدولية للكاراتيه.

جاء ذلك خلال الاحتفال الكبير الذي نظمه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، مع الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور أشرف محمود، رئيس الاتحاد، والفنان المصري سامح الصريطي، أمين سر مجلس أمناء الجائزة، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات الرياضية العربية، وبحضور كوكبة من قيادات ورواد الحركة الرياضية والشبابية والأولمبية في الوطن العربي.

وتُمنح هذه الجائزة لشخصيات قدمت عطاءات متفردة في الرياضة، من خلال تقديم العديد من المشاريع الإنسانية لنشر القيم النبيلة، مستعينة بالثقافة والرياضة، باعتبارها ذات تأثير في المجتمعات البشرية.