«الحبتور» و«بنجاش» يدشنان افتتاحية «دبي الذهبية للبولو»

رضا سليم (دبي)

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، مع انطلاق مباريات كأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الرابعة عشرة التي تشارك فيها 8 فرق. ويقص شريط الافتتاح فريقا الحبتور أيفزا وبنجاش ضمن المجموعة الثانية، ويقود الحبتور محمد الحبتور ومعه ماثيو بيري وخوان جوريتشي وباوتيستا بايوجار، فيما يقود فريق بنجاش دودسون وهوريل «حيدر بنجاش ومعه فيديريكو فون بوتوبسكي وإجناسيو نيجري وتوماس أف لورينتي جونيور».

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فريقا «أيه إم» و«مهرة» ومجموعة أياكس للاستثمار، ويقود «أيه إم» الشيخة عليا آل مكتوم ومعها بنيامين أوركويزا وسيزار كريسبو وإيسيدرو سترادا، فيما يقود فريق مهرة، طارق الحبتور وجاسينتو أمادوري وتوماس البردي وفيليكس ايسين.