«الفرسان» يرفع التمام للهلال بـ «ثنائية الظفرة»



معتصم عبدالله (دبي)

استعاد شباب الأهلي صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» بفوزه على ضيفه الظفرة 2-0 على استاد راشد، اليوم، في المباراة المقدمة من «الجولة» 17 والتي تستكمل يومي الجمعة والسبت المقبلين، في ظل مشاركة «الفرسان» المرتقبة في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022 في مواجهة منافسه الهلال السعودي الاثنين المقبل على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل عزيز جانيف في الدقيقة 23، وكارتابيا 63 ثنائية «الفرسان» الذي رفع رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتاً، علاوةً على تأكيد أفضليته في المباريات باستاد راشد بحصده النقطة 19 كأفضل الفرق في النتائج على ملعبه، مقابل 7 نقاط لـ «فارس الظفرة» الذي تأزم موقفه بصورة أكبر في المركز قبل الأخير بعدما تكبد الخسارة الـ 14 في سجله، والتاسعة في المباريات خارج قواعده في الدوري.

وافتتح عزيز جانييف التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، وهو الهدف الثالث للاعب الوسط الأوزبكي خلال الموسم الحالي بعد الأول في مباراة العين 2-1 ضمن «الجولة الثامنة»، والثالث في رصيده الإجمالي في الدوري على مدار ثلاثة مواسم جميعها من «خارج منطقة الجزاء».

وعاد «الفرسان» ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بوساطة الأرجنتيني كارتابيا، مستفيداً من تمريرة بينية ذكية ليحيى الغساني، وسط دفاع الضيوف، سجل بواسطتها الهدف الثاني لفريقه وهدفه الشخصي السادس في الدوري، لينفرد بصدارة قائمة هدافي شباب الأهلي في الدوري، متفوقاً على المهاجم السوري عمر خربين الذي خرج بديلاً مقابل دخول المالي دومبيا في الدقيقة 65.

وحافظ شباب الأهلي على أفضلية التقدم بهدفين، ليحصد الفوز الـ 11 في سجله في الدوري، ويرد الدين للظفرة بعد الخسارة 2-3 في الدور الأول، وهو الفوز الـ 12 لشباب الأهلي في 26 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل 5 انتصارات للظفرة، والتعادل في 9 مباريات أخرى.