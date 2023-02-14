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فيراري يكشف عن «حصانه الجامح»

فيراري يكشف عن «حصانه الجامح»
14 فبراير 2023 19:07

روما (أ ف ب)

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أطلقت فيراري سيارتها الجديدة أس أف-23 لبطولة العالم المقبلة في سباقات الفورمولا1، الثلاثاء في مقرّها مارانيلّو، فيما يستعد فريق "الحصان الجامح" للحاق بريد بول ونجمه الهولندي ماكس فيرتسابن.
وحّلت فيراري وصيفة لدى الصانعين والسائقين، بعد موسم شابته الأخطاء، بفارق كبير عن ريد بول وفيرستابن الذي حافظ على لقبه بفارق كبير.
قال ابن إمارة موناكو سائق الفريق شارل لوكلير، الذي قاد السيارة الجديدة حول حلبة مارانيلّلو أمام بعض المشجعين الشغوفين للفريق العريق: "الهدف هو تحقيق الفوز، هذا واضح".
تابع سائق الفريق الإيطالي: "شعور الفوز هو ما يحفّزني، يحفّز كل الفريق أيضاً. أتطلع حقاً للعودة إلى السيارة ومحاولة تحقيق الفوز في البطولة".
وسيكون الموسم المقبل الأول لرئيس الفريق الجديد الفرنسي فريديريك فاسور القادم في ديسمبر بدلاً من ماتيا بينوتو المستقيل قبل ذلك بشهر.
وحُمّل بينوتو مسؤولية إخفاق الموسم الماضي، الذي شهد ارتكاب أخطاء عديدة داخل مرآب الصيانة ومشكلات في التعويل، التي جمّدت محاولات لوكلير للحاق بفيرستابن.
استهل فيراري موسمه بفوزين من أصل ثلاث، قبل أن يخلي الساحة أمام ريد بول والسائق الهولندي، الذي ضمن لقب السائقين قبل ثلاثة سباقات من انتهاء الموسم، مبتعداً بفارق 146 نقطة عن لوكلير.
وصُمّمت السيارة بهدف تحسين الانسيابية والتعويل على المحرّك الذي خذل الفريق أخيراً.
شرح فاسور: "بمقدوركم الشعور بالمسؤولية التي يتحملها الفريق، هذا شرف كبير، لكن في نهاية المطاف الأهم هو تحقيق الفوز".
تابكع "نريد تحقيق النتائج ولا أرغب بأن أكون سعيداً لمجرد تواجدي مع فيراري، الأهم هو الفوز".
أردف: "العام الماضي لم يكن الأفضل على صعيد المحرك، وهذا ليس سراً، لقد قمنا بعمل جيد ونحن جاهزون للموسم".

 

فورمولا 1
ماكس فيرستابين
شارل لوكلير
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