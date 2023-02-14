«بنزيمة» وحلم أنشيلوتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

تمنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، التجديد لنجم الفريق وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة "35 عاماً"، قال رداً على سؤال بشأن تأخر تمديد عقد اللاعب: إنني أدعوه بل وأحثه على التجديد، وأن ينهي مسيرته الكروية في النادي الملكي لأنه أحد أساطير النادي.

وينتهي عقد بنزيمة بنهاية هذا الموسم، ويتردد إنه أتم تجديد عقده لموسم آخر، غير أنه ليس هناك أي إعلان رسمي عن ذلك. وأضاف أنشيلوتي خلال مؤتمره الصحفي قبل مواجهة إيلشي في الدوري "الليجا" غداً: أثق في أن بنزيمة سيستمر مع الميرينجي .. صحيح إنني لا أعرف بالضبط ما إذا كان جدد عقده بالفعل ولكنني أكرر: أساطير الريال ينبغي أن ينهوا مسيرتهم الكروية في السانتياجو برنابيو .

ويؤكد أنشيلوتي إنه يعتمد على نجمه وقائد الفريق في الموسم القادم، حتى وإن كانت هناك احتمالات للتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفينتوس في الصيف القادم.

وعلق قائلاً: لدينا حالياً رأس حربة رقم 9 هو بنزيمة وهو ليس "طفلاً"، فلماذا نتحدث من الآن عن الموسم القادم ؟! وأضاف قائلاً: ليس هذا الوقت المناسب للتفكير في العام القادم.. نحن الآن أمامنا "الليجا" وكأس الملك، كما أن دوري الأبطال "الشامبيونزليج" عاد من جديد.

ويواجه ريال مدريد يوم 21 فبرايرالجاري ليفربول الإنجليزي على ملعب " أنفيلد" في إطار ذهاب دورالـ16 لدوري الأبطال.

وإذا كان أنشيلوتي رد عند سؤاله عن التجديد لبنزيمة، فإنه رفض الحديث عن مسألة التجديد لنجم خط الوسط الألماني توني كروس، وإن كان أبدى تفاؤلاً مماثلاً لما أبداه بالنسبة لبنزيمة، مشيراً إلى إنه يتوقع استمرار كروس أيضاً في إسبانيا.

وأضاف قائلاً: أعرف ما الذي سيحدث ولكن لن أقول لأنني لست كروس، غير أنني لديّ شعور إيجابي بأنه قد يجدد بدوره.. مجرد شعور!.

وينتهي عقد كروس مع الملكي بنهاية الموسم مثله في ذلك مثل بنزيمة، ومن حق كل منهما التعاقد مع أي فريق من الآن، على أن ينضما إليه بعد نهاية الموسم.