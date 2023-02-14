العين بـ «الأبيض» والشارقة «أحمر» في كأس السوبر

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين، اليوم، الاجتماع الفني للقاء كأس السوبر الذي سيجمع فريقي العين والشارقة، في 8:30 مساء السبت 25 فبراير الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، تحت شعار «السوبر إماراتي».

ترأس الاجتماع وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، وحضره ممثلو ناديي العين والشارقة، وإدارة الحكام، وشرطة دبي، وشركة الأمن الخاصة، والإسعاف، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون فريق العين على يسار المنصة، وفريق الشارقة على يمينها.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق العين الأبيض كاملاً، بينما سيلعب الشارقة بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر، قبل يوم من موعد المباراة، وتنطلق الحصة التدريبية الرسمية لفريق الشارقة في السادسة والنصف مساء، ولمدة ساعة كاملة، ثم العين من 7:45 مساء وحتى 8:45 مساء، وتم الاتفاق على أن تكون الحصص التدريبية مغلقة، وسيتم فتح أول 15 دقيقة لممثلي وسائل الإعلام.

الجدير بالذكر أن البوابات ستفتح في السادسة والنصف مساء، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط استاد آل مكتوم، تنطلق قبل ساعتين من موعد المباراة، بالإضافة إلى سحب على جائزة كبرى مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي بين شوطي المباراة، وجوائز عينية مقدمة من الرابطة.

وكانت الرابطة قد طرحت تذاكر المباراة للبيع عبر موقعها الرسمي www.uaeproleague.ae ومنصة بلاتينيوم ليست، لتمكن الجماهير من حجز مقاعدها مبكراً، لحضور هذا الحدث المميز الذي يعد أولى بطولات الموسم الرياضي 2022-2023.

بوابات الجماهير

فريق العين:

فئة «بريميوم»: يسار المنصة

الدرجة الأولى: بوابة 10 و11

الدرجة الثانية: البوابات 6 و7 و8.

فريق الشارقة:

فئة «بريميوم»: يمين المنصة

الدرجة الأولى: بوابة 13 و14

الدرجة الثانية: البوابات 16 و17 و18.