قرعة «الأندية العربية» في مارس

الرياض (د ب أ)

كشف تقرير صحفي سعودي أن الاتحاد العربي لكرة القدم، ينظم في مارس المقبل، قرعة كأس الملك سلمان لبطولة الأندية العربية، بمشاركة العشرة أندية الأعلى تصنيفاً وفقاً لـ«فيفا»، بمجموع جوائز يصل إلى عشرة ملايين دولار.

وحدد الاتحاد العربي آلية المشاركة في البطولة، حيث اختار نظام تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، إذ تنظّم تصفيات تمهيدية، من ثم نهائيات، تستضيفها السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وأوضح أنه:«ستتم تصفية أندية الاتحادات الأقل تصنيفاً في الدور التمهيدي، ليتأهل منها ستة فقط، بينما سيكون هناك عشرة أندية في الأدوار النهائية مباشرة من الاتحادات الأعلى تصنيفاً، وفقاً لتقييم «فيفا» الصادر ديسمبر الماضي».

وأوضح أن الاتحاد العربي أرسل تعميماً إلى 22 اتحاداً من الأعضاء، لتسمية ممثليها مع مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، واشترط أن يكونوا من أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوريات بلدانهم خلال النسخة الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظم حفلاً كبيراً، بداية مارس المقبل، تُجرى خلاله قرعة الأدوار التمهيدية، إذ تسعى إلى تنظيم البطولة في يونيو أو أغسطس المقبلين، بعد التنسيق مع الاتحادات الأعضاء المشاركة، كما ستكشف عن القناة الحاصلة على حقوق بث نقل البطولة.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن إطلاق اسم كأس الملك سلمان للأندية على بطولة الأندية العربية في نسختها المقبلة، المقررة العام الجاري، بمجموع جوائز يصل إلى عشرة ملايين دولار.

وقال الفيصل:«اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من مقام خادم الحرمين الشريفين.. يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس الملك سلمان للأندية».

وتأتي البطولة بعد ثلاثة مواسم من توقفها، إذ كانت النسخة الأخيرة في موسم 20182019، وفاز بلقبها الرجاء المغربي على حساب الاتحاد 43 بركلات الترجيح بعد التعادل 44 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة.