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الرياضي

السعودية تطلب استضافة مونديال الأندية

السعودية تطلب استضافة مونديال الأندية
14 فبراير 2023 17:27

الرياض (د ب أ)

ذكرت مصادر سعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ينتظر أن يعلن خلال الأسابيع المقبلة، موافقته على استضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمونديال الأندية، في نسخته المقبلة 2023.
ويفاضل «فيفا» بين العرض السعودي وملفات أخرى تسعى إلى الاستضافة. 

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ويشترط الاتحاد الدولي دفع 25 مليون دولار رسوماً، إضافة إلى تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية التابعة لـ «فيفا» وضيوفه. وبحسب أنظمة البطولة، تعد الاستضافة على الاتحاد المحلي للعبة وليست لنادٍ محدد، ما يعني أن الفرق السعودية لن يشارك منها أي فريق كمضيف إذا حقق أحدهم لقب دوري أبطال آسيا المقبل، وهو الذي تتنافس عليه أندية الفيصلي والشباب والهلال التي بلغت الدور الثاني، وإذا فشلت هذه الأندية في الظفر باللقب فسيشارك بطل دوري روشن السعودي في نسخته الجارية ممثلًا للبلد المستضيف. 

يذكر أن أندية النصر والاتحاد والهلال سبق وأن لعبت في مونديال الأندية، وجاء تحقيق الهلال فضية النسخة الأخيرة في المغرب كأفضل مشاركة سعودية بينها.

مونديال الأندية
الهلال
النصر
السعودية
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