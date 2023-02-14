«وغا» تحصد كأس الإيذاع في مهرجان المرموم للهجن



دبي (الاتحاد)

تألقت مؤسسات هجن أبناء القبائل اليوم خلال مشاركتها في تحديات رموز الإيذاع ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023»، وأقيمت تحديات الرموز في الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وشهدت منافسات الإيذاع خلال الفترتين الصباحية والمسائية مشاركة 1527 مطية.

نجح شعار محمد علي محمد حماد الشامسي في انتزاع كأس الإيذاع المفتوح عن طريق «وغا» التي قطعت المسافة في زمن وقدره 8:48:5 دقيقة، وبالمقابل نجح شعار محمد سلطان بن مرخان في انتزاع ثلاثة رموز متتالية، حيث قدم «والم» على قمة الجعدان حاصداً بندقية الإيذاع المفتوح بتوقيت بلغ 8:50:4 دقيقة، وكسبت «الصايلة» لنفس المضمر كأس الإيذاع الأبكار المحليات في ثالث الأشواط وحسمت المعركة بزمن وقدره 8:55:1 دقيقة.

وأهدى «ضاري» شعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي الرمز الثالث توالياً وذلك بعد فوزه ببندقية الجعدان المحليات في توقيت بلغ 8:54:6 دقيقة، وذهب كأس الإنتاج إلى «البويضا» لمحمد ناصر محمد ناصر الشنجل، مسجلة زمناً بلغ 8:48:9 دقيقة.

واستطاع «عديم» أن يهدي مالكه محمد بطي محمد الغفلي بندقية الإنتاج، بعد أن أبدع في آخر تحديات الرموز ووصل إلى خط النهاية بتوقيت وقدره 8:51:5 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط الثامن.

وفي الفترة الصباحية تألق شعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي عن طريق «شواهين» لتحصد لقب الشوط الرئيسي للمحليات الإنتاج بزمن وقدره 9:08:9 دقيقة، وأهدت «حدث» شعار محمد سلطان مرخان ثاني النواميس لتتصدر المهجنات للإنتاج بتوقيت بلغ 9:02:1 دقيقة.

وظهر شعار عيسى خلفان بالشاوي الغفلي في ثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج، بحصول «المسك» على المركز الأول بعد أن سجل زمناً قدره 9:09:8 دقيقة، ونجح «عباب» لسعيد منانه غدير اجتبي في الفوز بقمة الجعدان المهجنات للإنتاج بتوقيت وقدره 9:04:9 دقيقة.

وسجلت «أسطورة» لمطر راشد علي مفتاح الشامسي توقيتاً بلغ 8:58:8 دقيقة في الشوط الرابع عشر للإيذاع الأبكار المهجنات، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

من ناحية أخرى، استضافت منصة ميدان المرموم للهجن فعاليات اليوم الثاني لمزاد المرموم العاشر «ب» للإنتاج الشخصي والذي يقام بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال ثاني أيام المزاد 66 مطية، ليرتفع عدد المطايا المعروضة خلال اليومين الأول والثاني إلى 134 مطية من العدد الكلي البالغ 270 مطية.

ونجح محمد راشد بن مرخان في الحصول على ملكية البكرة بنت «قماري ولد عرايف- العاصفة» والأم «حشيمه» مقابل 170 ألف درهم، وعاد نفس المالك للظهور مجدداً من خلال مزايدته وحصوله على ملكية القعود ابن «الوسمي - بعير الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان» والأم «مشهورة» بعد أن وصلت المزايدة إلى مائة ألف درهم.

وتسجل هجن أصحاب السمو الشيوخ ظهورها الأول في تحديات سن اللقايا التي ستقام صباح ومساء الغد، وتشهد الفترة الصباحية إقامة ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة منها لهجن الإنتاج لمؤسسات أصحاب السمو الشيوخ.

تتجه الأنظار إلى الفترة المسائية والتي ستشهد إقامة أربعة عشر شوطاً، وتخصص الأشواط الأربعة الأولى لرموز سن اللقايا والتي ستكون على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتتوزع الرموز بواقع كأسين للقايا المفتوح والمحليات، بالإضافة إلى بندقيتي اللقايا الجعدان المفتوح والمحليات.