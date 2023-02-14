العين يستلهم «شخصية البطل» لاستعادة القمة

معتز الشامي (دبي)

رفع الجهازان الفني والإداري لنادي العين، شعار «روح الانتصارات» بهدف العودة لقمة الدوري، بعدما حقق الفريق 4 انتصارات متتالية مع انطلاق الدور الثاني من الموسم، ليستعيد مساره ويعوض ما ضاع من نقاط أمام المنافسين المباشرين على القمة، وآخرها الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية، حيث يستعد العين لمواجهة نمور كلباء بعد غد في مباراة مثيرة، يحتاج فيها «الزعيم» للعلامة الكاملة، لمواصلة الزحف نحو الصدارة، في رحلة الدفاع عن لقبه.

وجنت شركة الكرة بنادي العين، ثمار توفير الاستقرار الفني والإداري، وعدم الاستجابة للضغوط الجماهيرية، خاصة في ظل المطالب بتغيير بعض اللاعبين الأجانب خلال الانتقالات الشتوية، حيث تمسكت إدارة العين بجميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة القيد الصيفي، وبخاصة يارمولينكو والمهدي مبارك.

وكشفت أرقام العين عن مكاسب كبيرة حققها الزعيم، حيث بات الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف بعدد 42 هدفاً، وهو ما يكشف التأثير الإيجابي للقوة الهجومية الضاربة لتشكيلة ريبروف، خصوصاً التفاهم والتجانس الذي بات عليه ثلاثي الخطر، لابا-رحيمي- يارمولينكو.

واحتل العين صدارة أندية دورينا خلال 16 جولة من حيث الأكثر تسديداً في المباريات بعدد 200 تسديدة، منها 81 تسديدة باشرة على المرمى، و54 تسديدة تم إنقاذها من حراس الأندية المنافسة.

بينما تميز أداء العين برقم استثنائي، حيث سجل 21 هدفاً من الـ42 التي سجلها في الشوط الأول، ومثلها بالشوط الثاني، ما يعكس خطورة أداء العين وتهديده للمرمى على مدار الـ90 دقيقة.

من جانبه، أشاد الألماني وينفرد شايفر بالأداء المميز الذي يقدمه العين خلال الجولات الأربعة الأخيرة، بعدما استفاد من فترة التوقف للدوري، وبخاصة خلال كأس الخليج، ووصول الفريق لفورمة إيجابية، مكنت حامل اللقب، من استعادة «شخصية البطل» والمنافسة بقوة على العودة للصدارة، ولفت شايفر إلى أن ذلك تحقق بفعل «الاستقرار الفني» وزيادة التفاهم بين جميع العناصر، حيث افتقد الفريق للتجانس في البدايات في ظل ضم بعض اللاعبين الجدد خاصة الأجانب، ما كان يتطلب وقتاً حتى يدخلون في أجواء المسابقة.

وتابع: «بعض اللاعبين الأجانب يحتاجون وقتاً للتأقلم، وهو ما حدث مع العين، ولولا الصبر على تلك الصفقات، لما قدمت المطلوب منها بالشكل الأمثل كما يحدث حالياً، وبالتالي كان غياب التجانس بين بعض اللاعبين، وعدم انسجامها بالشكل الكافي وراء تأثر الفريق بمشوار الدور الأول»

وفيما يتعلق بتوقعاته خلال المرحلة المقبلة من عمر المسابقة ومن يحسم السباق، قال: «أعتقد أن السباق سينحصر بين العين والشارقة وشباب الأهلي، كما جرت العادة في المواسم الأخيرة، بعد ابتعاد الجزيرة»

وأضاف: «الوصل بالتأكيد يمتلك فرصة كبيرة، ولكن غياب الخبرات اللازمة للاعبيه قد تؤثر، خصوصاً في المواجهات المباشرة مع فرق الصدارة، بينما سيكون العين مطالباً بالفوز على شباب الأهلي والشارقة، لحسم لقب الدوري، مع التركيز خلال الأمتار الأخيرة من المسابقة حتى يعود للقمة».

وختم شايفر بالتأكيد على صعوبة مشوار المنافسة بين رباعي المقدمة، خصوصاً في الجولات الـ3 المقبلة، والتي تتطلب تركيزاً ومضاعفة الجهود لجميع اللاعبين.