60 فريقاً في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية



دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، التي تُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، يوم الاثنين المُقبل، من 20 إلى 24 فبراير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي في سينما روكسي دبي هيلز مول، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة للتحدي، والملازم أول ياسر الزرعوني مدير فريق شرطة دبي التكتيكي، وجون نيجي، حكم تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والملازم لطيفة السلمان عضو أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي.

وأكد اللواء الغيثي أن هذه النسخة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تبلغ قيمة جوائزها 170 ألف دولار وتشهد مشاركة 60 فريقاً من 30 دولة على مستوى العالم، ما سيساهم في إكساب الفرق خبرات مُتعددة فيما يتعلق بالإمكانيات والتجهيزات والآليات المُستخدمة، مشيراً إلى أنه بإمكان المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات حضور مسابقات البطولة في المدينة التدريبية بالروية، وتشجيع الفرق التي تنتمي لبلادهم.

ولفت اللواء الغيثي إلى أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي انطلق في عام 2019 بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهد مشاركة 48 فريقاً، وفي العام الذي يليه 2020، مشاركة 46 فريقاً، وفي عام 2022، مشاركة 34 فريقاً، فيما توقف في عام 2021 نظراً لتداعيات كورونا العالمية.

من جانبه، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، أن التنظيم السنوي لهذا التحدي العالمي، جاء بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي ومتابعته، حرصاً على تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وهو ما يعكس مدى اهتمام قوات الشرطة من مختلف دول العالم بالمشاركة، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية.

وأكد أن شدة المنافسات في النسخة السابقة، ومدى استفادة المشاركين ترك إرثاً طيباً، إضافة إلى أن اقتراحات الفرق للجنة المنظمة ساهم في تطوير الفعاليات والمسابقات وتجهيزات المدينة التدريبية لتنظيمها، موضحاً أن المنافسات ستجري على مستوى خمس مسابقات مختلفة، تبدأ بتحدي إنقاذ رهينة، يليه تحدي الهجوم، ثم مسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، وأخيراً تحدي اجتياز الموانع.

ونوه العميد الكتبي إلى مشاركة أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي ضمن التحدي هذا العام، مؤكداً فخر العنصر النسائي وشغفهن للمشاركة، وقدرتهن الكبيرة على التميز والتفوق في المجالات التخصصية الصعبة، ومبيناً في الوقت ذاته أنهن أظهرن مهارة عالية وكفاءة كبيرة خلال مشاركتهن مؤخراً في بطولة الشرطة للفرق التخصصية في نسختها السادسة، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.