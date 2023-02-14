بلعمري.. صفقة «الإمبراطور» الخامسة

رضا سليم (دبي)

أكمل المدافع الجزائري جمال بلعمري، أجانب الوصل، وهي الصفقة الخامسة للإمبراطور هذا الموسم والصفقة العربية الثانية، بعد المدافع المغربي سفيان بوفتيني، بجانب الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي ومواطنه توماس شانكلاي ولاعب الوسط التشيلي فيليبي جوتيريز.

وجاء التعاقد مع بلعمري «33 عاماً» في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع الوداد المغربي بالتراضي، دون أن يلعب مع الفريق أية مباراة، حيث كان النادي المغربي يسعى للتعاقد معه للعب في كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخراً بالمغرب.

ورحبت إدارة النادي باللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بـ «هلا جمال» خلال الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة التي باتت محط اهتمام جماهير الإمبراطور، وهناك حالة من الرضا عن الصفقة، من أجل تأمين دفاع الفريق الذي تلقى 18 هدفاً في 16 مباراة.

وسبق للمدافع الجزائري اللعب لأندية الشباب السعودي بالفترة من موسم 2016-2017 إلى 2019-2020 ولعب 73 مباراة، ثم انتقل إلى ليون الفرنسي في موسم 2021-2022، ولعب لفريق قطر القطري 2021-2022، ورحل عن الفريق بعد 19 مباراة في أبريل الماضي، وانتقل إلى الخليج السعودي الصيف الماضي ورحل عنه بعد 745 دقيقة خاضها بواقع 9 مباريات، وهو ما يعني أن بلعمري تنقل بـ 3 أندية خلال 40 يوماً هي الخليج والوداد والوصل.

ويمثل المدافع الجزائري إضافة كبيرة لكتيبة الإمبراطور وأحد الخيارات القوية في يد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الفريق، إلا أن اللحاق بمباراة الديربي أمام النصر في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، سيكون مرتبطاً بجاهزية اللاعب، وخوضه التدريبات مع الفريق.