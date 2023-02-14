23 مباراة في اليوم الأول لـ «عربية الرجبي» بالعين



رضا سليم (دبي)

بدأ العد التنازلي على انطلاق منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي الثامنة للرجال والثالثة للسيدات التي تستضيفها اتحاد الرجبي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يومي السبت والأحد المقبلين، حيث بدأت المنتخبات العربية في الوصول إلى الدولة، وكان المنتخب السعودي أول الوصلين لإقامة معسكر في العين، كما وصل منتخب فلسطين ويصل منتخب ليبيا اليوم على أن تصل بقية المنتخبات يوم الجمعة.

ويشارك في بطولة الرجال 9 منتخبات هي مصر وتونس وليبيا والسعودية والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني، فيما يشارك في بطولة السيدات 6 منتخبات هي مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ومنتخبنا الوطني للسيدات.

وأوقعت القرعة منتخبنا للرجال في المجموعة الأولى مع تونس وسوريا والسودان وفلسطين، فيما تضم المجموعة الثانية 4 فرق فقط هي ليبيا ومصر والسعودية والأردن، على أن تكون بطولة السيدات مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد ويتحدد البطل مع نهاية الجولة الأخيرة.

ويشهد اليوم الأول 23 مباراة منها 14 مباراة للرجال و9 للسيدات وتنطلق المباريات صباح السبت بمواجهتين في المجموعة الأولى، يلتقي منتخبنا مع سوريا والسودان مع فلسطين، فيما يلتقي في منافسات السيدات تونس مع ليبيا ومصر مع سوريا ومنتخبنا أمام الأردن.

وطبقاً لجدول المباريات يلعب منتخبنا للرجال مباراته الثانية أمام السودان والثالث أمام تونس على أن يلعب مع فلسطين في اليوم الثاني، وعلى مستوى السيدات يلتقي منتخبنا في الجولة الثانية أمام مصر ثم تونس في المباراة الثالثة وفي اليوم الثاني يلعب أمام سوريا وليبيا.

ويشهد اليوم الثاني من المنافسات استكمال مباريات السيدات وأيضاً الدور الأول للرجال ومباريات نصف النهائي والنهائي ليصل مجموع مباريات البطولة إلى 42 مباراة.