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الرياضي

مدرب إيفرتون: 16 ثانية أضاعت كل شيء

مدرب إيفرتون: 16 ثانية أضاعت كل شيء
14 فبراير 2023 13:33

لندن (د ب أ)

ألقى شين ديتش المدير الفني لفريق إيفرتون الضوء على أسباب خسارة فريقه أمام ليفربول صفر/ 2، في مباراة ديربي ميرسيسايد، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

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وقال ديتش إن فريقه قدم بداية قوية في المباراة لكنه لم يتمكن من التعافي بالشكل المطلوب بعد الهدف الأول لليفربول، الذي سجله النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 36، والذي جاء بعد ثوان من ضياع فرصة على إيفرتون، عندما سدد جيمس تاركوفسكي كرة اصطدمت بالقائم.
وقال ديتش: «ملامح أداء فريقنا كانت جيدة، لكن الأمور تغيرت خلال 15 أو 16 ثانية. فقد تصدى القائم لفرصتنا ولم نقدم رد فعل سريع.» 

وأضاف: «نعرف أن ليفربول جيد في رد الفعل، وقد تلقينا هدفاً كان يمكن تفاديه.»
وتابع:«بين الشوطين، قلنا إن علينا استغلال الكرة بشكل أفضل، ولكن عندما تستقبل هدفاً آخر بهذا الشكل السريع، تصبح الأمور صعبة للغاية، خاصة هنا»، وذلك في إشارة إلى هدف كودي جاكبو الذي سجله بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

إيفرتون
ليفربول
ديربي ميرسيسايد
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