نيمار يتمسك بالحلم الكبير

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى أنه قد يشارك في كأس العالم 2026 لكرة القدم، مؤكداً أن رفع الكأس لا يزال يمثل «الحلم الكبير» بالنسبة له.

وكان نيمار «31 عاماً» قد صرح خلال الاستعداد لكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر بأنها قد تكون النسخة الأخيرة بالنسبة له، لكنه تلقى صدمة بالخروج مع المنتخب البرازيلي من دور الثمانية بالهزيمة أمام كرواتيا.

وبعد خروج البرازيل من المونديال، لم يكشف نيمار عن موقف حاسم بشأن مستقبله في اللعب الدولي، حيث كان «مدمراً نفسياً». وبعد مرور نحو شهرين من نهاية مشوار المونديال، يبدو أن نيمار استوعب خيبة الأمل، وقال إن الباب لم يغلق أمام احتمالية استمراره مع المنتخب البرازيلي حتى كأس العالم 2026.

وقال نيمار في تصريحات لقناة «تي.إن.تي سبورتس» التليفزيونية: «سأمضي عاماً بعد عام وسنرى. بالطبع لدي حلم كبير للغاية، وهو الفوز بكأس العالم.»

وأضاف نيمار أنه استمد الإلهام من نجاح زميله بباريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التتويج مع منتخب بلاده بلقب المونديال. وقال نيمار:«ليونيل دائماً يمثل مصدر إلهام. لقد ساعدني وشجعني دائماً.» وسيكون نيمار في الرابعة والثلاثين من عمره عند انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أميركا والمكسيك وكندا.

وشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي في نسخ 2014 و2018 و2022 من كأس العالم، وقد توج بالحذاء البرونزي واختير ضمن التشكيلة المثالية في مونديال 2014.