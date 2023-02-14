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الرياضي

حارب: ماراثون دبي جمع بين روعة المكان والحدث

حارب: ماراثون دبي جمع بين روعة المكان والحدث
14 فبراير 2023 14:45

 
دبي (الاتحاد)
أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي أحد أبرز سباقات الجري العالمية للمسافات الطويلة ستبقى عالقة في أذهان المشاركين من مختلف الجنسيات الذين قارب عددهم الـ 17 ألفاً، وأيضاً المشاهدين عبر قناة دبي الرياضية والقنوات العالمية الناقلة الأخرى الذين تابعوا لأول مرة ماراثون يقام في أروقة صرح عمراني من بين الأشهر عالمياً وهو مدينة إكسبو دبي التي ترتبط في أذهان العالم بالتميز والنجاح والاستدامة والقيم الإنسانية النبيلة، ليقدم للعالم صورة رائعة جمعت بين روعة المكان وروعة الحدث لتبقى عالقة في تاريخ الحدث.
ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا التعاون النموذجي بين مختلف الجهات لإنجاح هذا الحدث ومن بينها مجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومدينة إكسبو دبي الذين قدم كل منهم مساهمة كبيرة لإنجاح هذا الحدث وإظهاره على النحو الأمثل.
وأضاف حارب: «تميزت النسخة 22 أنها أول ماراثون ينطلق من مدينة إكسبو دبي الرائعة ذات الشهرة العالمية، حيث جرى المشاركون عدة كيلومترات في أروقة المدينة قبل التوجه إلى الشوارع الحديثة الرائعة التي تحيط بالمدينة ثم خاضوا الكيلومترات الأخيرة داخل المدينة وصولًا إلى لحظات التتويج تحت قبة الوصل الأشهر عالمياً، وحرصت إدارة إكسبو على توفير كل سبل النجاح للماراثون وإظهاره بالشكل الأمثل، كما خصصت هيئة الطرق والمواصلات رحلات مجانية بمترو دبي إلى موقع مدينة إكسبو لجميع المشاركين في الماراثون وعائلاتهم».
وشهدت هذه النسخة التاريخية من الماراثون سيطرة أثيوبية على منصات التتويج للرجال والسيدات، كما حملت قصة إنسانية تجسد تأثير العائلة على صناعة الأبطال، حيث فاز الإثيوبي أبديسا تولا أديرا بطل الرجال، ومواطنته ديرا ديدا يامي بطلة السيدات من عائلة واحدة، كون ديدا هي شقيقة زوجة تولا، وهو سر الاحتفال العائلي عقب نهاية السباق فقد شهد السباق احتفالات كبيرة للجالية الأثيوبية التي تجمعت في ساحة الوصل حاملة أعلام بلادها مشجعة لأبطالها محتفلة بهذا الحدث الكبير.

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