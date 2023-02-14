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الرياضي

«نيو ستار مانجلور» بطل كأس الكبادي العمالية

«نيو ستار مانجلور» بطل كأس الكبادي العمالية
14 فبراير 2023 14:15


دبي (الاتحاد)
أحرز فريق «نيو ستار مانجلور» كأس بطولة الكبادي التي شارك فيها أكثر من 500 لاعب من 30 شركة مختلفة، وتابعها ملايين المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية الهندية على الهواء مباشرة، وهي البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي في أكاديمية توس بالمدرسة الهندية النموذجية الجديدة في منطقة القرهود، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي وتستمر حتى 31 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوجا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، السباحة، والكبادي.
وجاء فوز «نيو ستار مانجلور» بتغلبه في المباراة النهائية على فريق «أو تو بوناني» الذي حصل على الميدالية الفضية، وحل فريق «كينج ستار مانيامبارا» في المركز الثالث، وفاز اللاعب رشيق من فريق نيو ستار بلقب أفضل مهاجم، كما فاز اللاعب فيشواراج من فريق نيو ستار بلقب أفضل متسابق، وفاز اللاعب شيهاس من فريق أوتو بوناني بلقب متجول، وفاز اللاعب أدارش من فريق أوتو بوناني بلقب أفضل لاعب، وفاز اللاعب آمي كوباتي من فريق كينغ ستار بلقب أفضل لاعب ناشئ.
وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام منافسات بطولة كرة السلة يوم 19 فبراير في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وتقام منافسات بطولة السباحة يوم 12 مارس في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية يوم 23 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل.
ويتم تنظيم منافسات الدورة الرياضية العمالية يوم الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير. 

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