13 مسابقة في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين

الشارقة (الاتحاد)

يواصل نادي الثقة للمعاقين تحضيراته المكثفة لاستضافة النسخة الحادية عشرة من «ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين»، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتشمل فعاليات الملتقى في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، بجانب منافسات الميدان «صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي – الوثب الطويل – الوثب الثلاثي» وتشمل فئات الإعاقة الحركية والبصرية والذهنية والشلل الدماغي والبتر.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين رئيس اللجنة المنظمة: دولة الإمارات الآن أصبحت تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأضاف: النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية والنسخ السابقة لملتقى الشارقة لألعاب القوى للمعاقين تلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، مبيناً أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا ومن تصنيفهم الدولي من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم، ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

من جهته ثمن أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين اهتمام القيادة بأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن البطولة تجمع العديد من أبطال العالم يتنافسون على اعتلاء منصات التتويج، وتعتبر فرصة جيدة لأبطال الإمارات للاحتكاك بهذه الأسماء الكبيرة في عالم رياضة المعاقين لكسر الحاجز النفسي لهم قبل خوض المنافسات العالمية القادمة.

من ناحيته، أكد عبد الناصر براهمية المدير الفني للبطولة، أن اللجنة المنظمة للبطولة ستطبق قوانين الاتحاد الدولي لرياضة المعاقين/ IPC/ الجديدة وسيتم دمج الفئات واحتساب النقاط، بجانب تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة.