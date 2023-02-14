ماجد ثاني: الـ 40 مجرد رقم.. وسعيد بإنجاز لقب دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ ماجد ثاني لاعب نادي بني ياس الحالي والمعار من شباب الأهلي، بلقب «دوري الرجال للكرة الطائرة» للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج قبل أيام مع «السماوي» بدرع الدوري «لموسم 2022- 2023، على حساب فريقه السابق شباب الأهلي بعد الفوز 3-2 في إياب النهائي، وهو اللقب الثاني على التوالي لماجد بعد الأول مع»الفرسان«في الموسم الماضي 2021- 2022.

ونجح ماجد ثاني»40 عاماً«، في قيادة فريقه الحالي»السماوي«لاستعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن فريقه الحالي منذ آخر تتويج في 2017- 2018، بعد ماراثون طويل خاض فيه بني ياس 18 مباراة منذ الدور الأول وصولاً إلى النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب.

وأعادت تجربة الإعارة الناجحة لماجد ثاني، سيناريو محمد شمل قائد طائرة العين الحالي، واللاعب السابق لشباب الأهلي، بعدما دشن مشواره بصفوف»الزعيم«على مدار 16 موسماً على التوالي توج خلالها بـ 13 لقباً، قبل الانتقال في يوليو 2020 إلى صفوف»الفرسان«على سبيل الإعارة، حيث توج مع»الفرسان«بثلاثة ألقاب شملت ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لموسم 2020- 2021، إضافة إلى لقب الدوري العام لموسم 2021- 2022.

وأعاد»المخضرم«ماجد ثاني أسباب تتويج»السماوي«بلقب الدوري، بعد توفيق الله، إلى الدعم الكبير من مجلس إدارة النادي، وأوضح: »الجهود الكبيرة لإدارة شركة الألعاب بالنادي، والاستقطابات النوعية على صعيد اللاعبين المواطنين والمحترفين، أسهمت بشكل فعال في تميز أداء ونتائج الفريق في الموسم، لتكلل الجهود بلقب الدوري«، لافتاً إلى أن دوره كلاعب»معد«لا ينفصل عن بقية مجهود زملائه.

وحول ظروف انتقاله لبني ياس قادماً من شباب الأهلي، بعدما توج مع الأخير بلقب الدوري في الموسم الماضي أيضاً بعد نحو عقد كامل منذ آخر تتويج باسم الشباب موسم 2009- 2010، علماً بأن اللقب الأخير باسم النادي الأهلي يعود إلى موسم 1986- 1987، قائلاً: »الفرسان بيتي، وسنحت لي فرصة للعب على سبيل الإعارة مع السماوي، ولم أتردد في خوض تجربة جديدة عطفاً على رغبة إدارة فريقي الحالي وتعاون إدارة شباب الأهلي«.

وتعد تجربة الإعارة الحالية الثانية في المشوار الاحترافي لماجد ثاني في ملاعب الطائرة، بعدما سبق له اللعب معاراً مع العين موسم 2017- 2018، حيث توج مع»الزعيم«باللقب الأغلى»كأس رئيس الدولة«للمرة الأولى بعد نحو 22 عاماً، وأضاف: »حظيت في تجربة الإعارة الأولى بالمساهمة في إعادة فريقي إلى منصات التتويج باللقب الأغلى بعد غياب سنوات طويلة، قبل أن يتكرر ذات السيناريو في تجربتي الحالية مع السماوي«.

وكشف ماجد ثاني، أن مشواره الاحترافي في الرياضة بدأ من خلال لعبة كرة الطائرة بشكل مباشر خلافاً لأغلب اللاعبين الذين تحولوا من ممارسة رياضات أخرى إلى الطائرة، وأوضح: »بدايتي كانت من مدرسة الأحمدية في دبي حيث سنحت لي الفرصة للعب في نادي الشباب بعد زيارة من مدربي وكشيفي اللعبة آنذاك أثناء طوافهم بالمدارس الحكومية بحثاً عن مواهب صغيرة«.

وأضاف: »حققت الكثير خلال مشواري مع اللعبة منذ موسمي الأول 1993 وحتى الآن بالتتويج بنحو 18 لقباً، وأجزم قاطعاً أن العمر مجرد رقم في مشوار أي لاعب احترافي يرغب في الاستمرار طويلاً في الملاعب ويقدم عصارة جهده وخبراته خدمةً لناديه«، مشدداً على أن فريقه الحالي بني ياس مؤهل للمنافسة على بقية ألقاب الموسم المحلي في كأس السوبر، والبطولة الأغلى»كأس رئيس الدولة«على التوالي.

ورأى ماجد ثاني أن التتويج بدرع الدوري يمثل حافزاً للسماوي قبل مشاركته المرتقبة في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها مصر من 18 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل بمشاركة 16 فريقاً، وأوضح: »ينتظرنا استحقاق مهم في بطولة الأندية العربية والتي نتوقع فيها تنافساً محتدماً عطفاً على قوة وقيمة الأندية المشاركة«، لافتاً إلى أن الجدولة المضغوطة لمباريات البطولة تزيد من صعوبة الاستحقاق المرتقب.

ووضعت قرعة البطولة العربي فريق بني ياس في المجموعة الثانية مع الوكرة القطري، والكويت الكويتي، والسويحلي الليبي، ويدشن»السماوي«مبارياته بالبطولة في 20 فبراير الحالي أمام الكويت الكويتي باستاد القاهرة الدولي.

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